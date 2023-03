Fernández: "En el peor tiempo de la historia no postergamos las necesidades de nuestro pueblo" VER VIDEO

Captura de video.

"Todas las aspiraciones que tuvimos en 2019 fuimos cumpliéndolas, todos los compromisos fueron cumplidos hoy y es una tranquilidad que tengo como Presidente" Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández aseguró que "en el peor tiempo de la historia" su Gobierno no postergó "las necesidades de nuestro pueblo", afirmó que "la escala social ascendente está directamente ligada a la posibilidad de educarnos" y resaltó que "a las calamidades los peronistas le seguimos poniendo el pecho".Al inaugurar la Travesía Urbana de la Ruta Nacional N°11, en Resistencia, Chaco, Fernández sFernández señaló quePero sostuvo que, a pesar de eso, "todas las aspiraciones que tuvimos en 2019 fuimos cumpliéndolas, todos los compromisos fueron cumplidos hoy y es una tranquilidad que tengo como Presidente".Fernández reseñó que "en la campaña de 2019 les pedí a cada gobernador que me dijera cuáles eran la cinco obras principales para avanzar y esos cinco compromisos en cada provincia se han cumplido en un 100% en el país. Los pusimos como temas prioritarios y no hemos fallado".Recordó "esos movimientos pendulares de democracias débiles y dictaduras sangrientas, como la última que tuvimos", cuando se soñaba con "la utopía de la democracia". Señaló que "ahora que la democracia está consolidada les propongo que construyamos una nueva utopía, porque no podemos vivir en paz con una Argentina desigual, que es la utopía de la igualdad"."Vivimos país profundamente desigual, con un centro rico y periferias pobres", enfatizó, y aclaró que "desde hace cuatro años tenemos un norte que ya no es pobre y que empieza a desarrollarse y un sur que tiene la energía que el mundo está demandando".Graficó que "hace cuatro años se abandonaba a las universidades publicas, a las escuelas técnicas, a los jardines de infantes, a la educación primaria, a la salud publica", ante "los que seguimos creyendo educación publica para motorizar desarrollo social" y "a la salud publica para cualquiera que lo necesite"."El Gobierno que me precedió entregó 14 mil viviendas con los créditos UVA y nosotros vamos a dar la vivienda 100 mil con una cuota que se adecua al salario", remarcó Fernández. Y completó: "Esa Argentina de la igualdad debemos construirla".El mandatario estuvo acompañado por los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Educación, Jaime Perzcyk; el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga."Cuando el peronismo ejecuta obra pública indica una forma de como quiere que se desarrolle su país" y "ese crecimiento tiene que ser federal", dijo."A los próximos 15 años de la Argentina habrá que ponerle mucha cabeza, mucha decisión de lo que queremos construir", añadió.Capitanich señaló que "venimos a inaugurar una obra que se había licitado en 2000, en anteriores gobiernos que no eran los nuestros y con Cristina Fernández de Kirchner la licitamos en el segundo semestre 2013", pero rememoró que "entre 2015 y 2019 esta obra se paralizó"."Recuerdo que como compromisos de campaña junto a Alberto Fernández nos comprometimos terminar las obras y estamos cumpliendo con todas", enfatizó el gobernador, y agregó que "en esta etapa y en este tiempo llegaremos entre 2023 y 2024 a 3.000 kilómetros de rutas provinciales y nacionales".AntesAllí dijo que "en los tiempos que vivimos, la escala social ascendente está directamente ligada a la posibilidad de educarnos". Y refirió que "en Chaco se están poniendo en marcha muchas cosas y en eso tiene que ver también el gobernador"."Acá lo que se cultiva es el alma humana, con el arte, y en los tiempos que vivimos no basta que seamos autodidactas, sino que aprendamos técnica y la mejor utilización de los recursos que podamos contar", dijo sobre el edificio."Tenemos que llevar la educación a nuestros jóvenes, en cualquier lugar de la patria", señaló, porque eso "busca favorecer el desarrollo federal e igualitario en la Argentina, nada más y nada menos que eso".Reiteró quePara el jefe de Estado, "el mérito supone que tengamos todos las mismas posibilidades" porque "a unos les cuesta más que a otros", y ejemplificó que "no es lo mismo estudiar siendo hijo de un millonario que de un trabajador"."Hay que acortar esas distancias para que la igualdad aparezca y el mérito haga su parte" y para lograr "un desarrollo federal e igualitario", aseveró."Abriendo estos edificios estamos abriendo parte del futuro", subrayó y anunció el inicio de obras "en Corrientes de una sede de la Universidad del Nordeste para la Facultad de Veterinaria". Destacó "la importancia de educación pública y que el Estado promueva el desarrollo científico y tecnológico", porque "invertir en educación es invertir en futuro"."Si desarrollamos la educación, el conocimiento, la ciencia y tecnología, vamos a ser una gran sociedad, y además alimentarla con el arte", concluyó.Por su parte, Perzcyk señaló que "hubo una decisión política de llevar este proyecto adelante" y afirmó es un apuesta a la universidad pública y a la educación pública", porque "es una plataforma para resolver sus problemas".Capitanich manifestó que "este edificio largamente reclamado se puede inaugurar hoy" y destacó que "la industria cultural equivale el 3% del PBI".