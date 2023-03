Cafiero junto a exmandatarios bregaron "por la dignidad de los pueblos"

El canciller Santiago Cafiero y los exmandatarios de España, José Luís Rodríguez Zapatero; de Uruguay, José "Pepe" Mujica, y de Bolivia, Evo Morales, debatieron sobre los principales desafíos que enfrenta la democracia a nivel global en "la lucha por la dignidad de los pueblos", en la segunda jornada del III Foro Mundial de Derechos Humanos (FMDH2023) "Hemos sido alumbrados desde los inicios del retorno a la democracia por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, por todos los organismos de derechos humanos, a luchar por un pilar fundamental que es la defensa de la dignidad de los pueblos y las personas", expresó Cafiero ante un auditorio colmado.Cafiero hizo referencia, además, al trabajo que viene realizando desde la Cancillería argentina de acompañar los "procesos virtuosos" alrededor de todo el mundo donde "las comunidades encuentran los mecanismos necesarios y conforman organizaciones para defender los derechos humanos" así como denunciar el accionar de aquellos países donde se los vulnera."Frente a la necesidad imperiosa de que la dignidad humana sea respetada en todo el mundo, nuestro país practica el multilateralismo solidario y está absolutamente comprometido a respetar y hacer respetar los derechos humanos ", enfatizó el canciller.En esta misma línea, el expresidente español subrayó la capacidad del "joven y sufrido" continente americano, que "habiendo padecido discriminaciones, dictaduras, persecuciones y desaparecidos", logró "frente a esa barbarie proclamar la no violencia, la paz y el entendimiento entre pueblos"."Aquí, donde se vivió el horror, el odio, el fanatismo, la ignorancia y la peor manifestación de la especie humana, aquí debemos proclamar y reivindicar que los derechos son universales y eternos para todos seres humanos", reflexionó Rodríguez Zapatero al hacer alusión a la locación del foro en la exEsma, donde funcionó uno de los principales centros clandestinos de detención y tortura durante la última dictadura cívico militar argentina.También hizo alusión a una de las temáticas que preponderó durante el debate especial que tiene que ver con la "problemática mundial de los migrantes" y al respecto enfatizó que "los derechos humanos son de las personas y no de los ciudadanos de uno u otro país, por eso son universales"."Mi esperanza es que esta patria grande convierta al mundo en un sitio digno de justicia y de igualdad", concluyó el exmandatario español con una gran ovación del público presente.En tanto, Mujica dedicó gran parte de su exposición a uno de los ejes principales que tiene el FMDH2023 vinculado al cambio climático y sostuvo que "el verdadero desafío por delante donde lo que está en juego es la vida de nuestros hijos y nietos, ya no son sólo los derechos humanos sino la vida misma"."Creyendo que 'el éxito de nuestra civilización no puede parar', nuestra humanidad se ha transformado en un fenómeno geológico y factor destructivo que cae como una amenaza sobre las generaciones que vienen", sostuvo el expresidente de Uruguay.En esta línea, resaltó que el primer derecho humano es "asegurar la existencia de la especie" y advirtió que "por cómo vamos estamos haciendo todo lo contrario"."Si no sustituimos la competencia por la colaboración va a ser imposible", enfatizó.Morales -quien se encontraba en el auditorio y fue invitado a subir al escenario para integrar el panel- invitó a los presentes a reflexionar a partir de su experiencia en Bolivia, el por qué vale la pena organizarse para conseguir "reivindicaciones sociales y cambios estructurales importantes"."Debemos luchar por los derechos colectivos, los servicios básicos no pueden ser negocio privado, no podemos seguir permitiendo la concentración del capital en pocas manos o el saqueo de nuestros recursos naturales", advirtió el expresidente boliviano.El debate especial titulado "La democracia y los derechos humanos en un mundo turbulento" tuvo lugar hoy desde las 15.30 en el edificio 4 Columnas del Espacio Memoria y Derechos Humanos exEsma ubicado en avenida Del Libertador 8151 de la ciudad de Buenos Aires.Participaron también la exvicepresidenta de Uruguay y esposa de Mujica, Lucía Topolanski; el intendente uruguayo de Canelones, Yamandú Orsi, y la embajadora ante la UNESCO, Marcela Losardo, quienes reflexionaron sobre la necesidad de "ampliar las fronteras de los derechos humanos" y generar "nuevas agendas públicas".