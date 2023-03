La "Scaloneta" entrenó y esperan la multitud que estará en River

/ Victoria Gesualdi

¡UN DIABLITO DE SELECCIÓN! Claudio Echeverri, jugador de la Selección Sub-17 y de River, se sumó a la práctica junto a los Campeones del Mundo.



Argentina realizó este martes el segundo entrenamiento de cara al amistoso ante Panamá del próximo jueves, en el estadio de River Plate, que congregará a más de 80 mil hinchas para celebrar la gesta de diciembre pasado en Qatar.El capitán y crack rosarino Lionel Messi hizo su entrada a la cancha auxiliar minutos después de las 17 junto con el masajista Marcelo "Daddy" D'Andrea y el preparador físico Luis Martin y se acopló al resto del grupo.El plantel se movió ante la vista de los periodistas, con acceso restringido a 15 minutos, para una nueva práctica en el predio de la AFA.El delantero de PSG, de Francia tomó contacto de inmediato con el balón en el grupo conformado por Nicolás Otamendi, Giovanni Lo Celso y Ángel Di María.El resto de los futbolistas que trabajaron en Ezeiza son los defensores Nicolás Tagliafico, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Juan Foyth, Lautaro Blanco y Nehuén Pérez; los volantes Enzo Fernández (con look platinado en su cabello), Leandro Paredes, Alexis MacAllister, Guido Rodríguez, Exequiel Palacios, Máximo Perrone, Facundo Buonanotte, Rodrigo De Paul, Thiago Almada y Valentín Carboni.Además estuvieron los delanteros Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Paulo Dybala, Emiliano Buendía, Ángel Correa, Nicolás González y Giovanni Simeone.En tanto, los arqueros Emiliano "Dibu" Martínez, Franco Armani y Gerónimo Rulli trabajaron aparte con el entrenador del puesto, Martín Tocalli.El entrenamiento comenzó con ejercicios físicos a cargo del mencionado Luis Martin y continuó con las indicaciones del seleccionador Lionel Scaloni y su cuerpo técnico.Una vez finalizado el trabajo, cada futbolista tuvo la libertad de elegir para dormir en el predio o retirarse a un domicilio particular.El dato de color de la práctica lo aportó el juvenil delantero de River Plate Claudio Echeverri, quien a instancias de Scaloni pudo saludar a las figuras de la selección y se sumó al trabajo.Echeverri, con 17 años, integra el plantel del seleccionado Sub-17, comandado por Diego Placente, que realiza su preparación para el Sudamericano de Ecuador que dará inicio el próximo 30 de marzo.El "Diablito", quien saludó a sus ídolos uno por uno, trabajó con la remera blanca de entrenamiento, pero luego utilizó la celeste, con las tres estrellas, del plantel mayor.Argentina se prepara para festejar con su gente la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022, que cortó una racha de 36 años de frustraciones.La "Scaloneta" enfrentará a Panamá, número 61 del ranking FIFA, el jueves desde las 21, en el estadio de River Plate, con más de 83 mil espectadores confirmados tras agotar en un lapso de dos horas las localidades disponibles.Está previsto que el Más Monumental abra sus puertas entre las 15.30 y 16 y que media hora después se inicie la previa con el DJ Fernando "Fer" Palacio.La pantalla gigante del Monumental emitirá videos alusivos a la conquista en Qatar, en una fiesta que contará con más números musicales a cargo de Los Totora, La T y M, más Fernando Romero (creador del hit "Muchachos" con La Mosca) y Tula, el popular bombista que recibió el premio The Best en Francia, en representación de todos los hinchas argentinos.La entonación del Himno Nacional estará a cargo del intérprete de tango Ariel Ardit y el rapero argentino Wos hará su aparición durante el entretiempo.Al término del partido ante Panamá, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, le entregará a Messi la Copa del Mundo y se dará inicio a un show de luces y fuegos de artificio.