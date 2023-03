Piden que no archiven una causa por la muerte de un policía formoseño y que investiguen un crimen

La madre de un policía formoseño, encontrado muerto en un riacho durante un operativo antidrogas en enero de 2016, pidió que la causa no sea archivada como resolvió un juez de Garantías y que sea investigada como un homicidio, ya que considera que hay "un pacto de silencio" para que el caso quede impune.Según el abogado Carlos Lee, representante de la mujer, el juez Sergio Cañete desestimó sus pedidos y dispuso que la causa sea archivada sin tomar otras medidas., afirmó el letrado, quien añadió que en los informes periciales "ellos mismos resaltan que no se resguardaron las pruebas para determinar si esa persona murió ahogada o si ya la tiraron muerta".De esta manera, la madre de Romero, sus familiares y amigos marcharon a los Tribunales formoseños para pedir que la Cámara de Apelaciones no haga lugar a lo resuelto por el juez., aseguró Lee.El hecho comenzó a ser investigado el 18 de enero del año 2016 cuando el oficial de la Policía de la provincia de Formosa fue convocado a un operativo realizado por la Dirección General Drogas Peligrosas en la que se desempeñaba."Federico estaba de licencia médica porque había contraído dengue y lo llamaron igual, eso ya fue raro", recordó la mamá.El operativo consistía en tareas de campo en la zona de la autovía Ribereña, lugar donde observaron a tres personas huir en una lancha cuando se percataron de la presencia policial, aunque nunca fueron localizados al igual que la embarcación.En esas circunstancias, habrían abandonado algún paquete y según la versión policial, en ese momento, la víctima se arrojó al agua y nadó hasta debajo del puente y al momento de regresar, se sumergió y no volvió a salir."Hay un montón de irregularidades en el proceso que hacen presumir que hubo una responsabilidad de las personas que estaban a su cargo", indicó el abogado.Mientras queSegún la mujer,"Mi hijo jamás se hubiese tirado al agua en esas condiciones en las que estaba, con fiebre, dolores de cuerpo. Estaba sin pantalones y con remera, cuando cualquier nadador sabe que lo primero que se debe sacar es la remera porque impide la movilidad, al inflarse y llenarse de agua. Además de esto, jamás un ahogado puede tener manchas de sangre", señaló.Por ello, si bien Florencia dijo que en ningún momento supo si Romero tuvo amenazas previas pero sospecha que "vio o escuchó algo y por eso lo mataron"."Estaba lleno de sangre, que alguien me explique cómo es que una persona que se ahogó puede estar así, con tanta sangre. Yo creo que él vio, escuchó o sabía algo. Era demasiado correcto. Y estoy segura de que por eso lo mataron" aseguró.En tanto, el abogado Lee sostuvo que el juez Cañete fue "abogado de la Policía" de Formosa, por lo cual para él todo "está plagado de irregularidades"."Lo cierto es que hay una muerte dudosa que merece una investigación. Yo había pedido la imputación del comisario a cargo del procedimiento como del que estaba a cargo del personal", insistió.