El exjuez español Garzón tildó de "inoperante" la orden de arresto contra Putin

"Estados Unidos no cree siquiera en la Corte Penal Internacional": marcó Garzón. Foto: Leo Vaca.

El exjuez español Baltasar Garzón tildó este martes de "inoperante" la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente ruso , Vladimir Putin, y criticó que la medida tenga el apoyo de Estados Unidos cuando ese país, al igual que Rusia, no reconocen la jurisdicción del tribunal de La Haya."Va a ser inoperante. Lo que me preocupes es que quien lo apoya, entre otros Estados Unidos, no cree siquiera en la CPI. Es más, incluso ha denostado el propio concepto de justicia penal internacional", expresó en declaraciones a Télam al participar del III Foro Mundial de Derechos Humanos (FMDH), que se realiza en la sede de la exEsma.En ese sentido, el jurista manifestó que "esa justicia penal internacional a la carta" es preocupante porque "las víctimas siguen padeciendo el dolor, la pérdida y mientras tanto, Rusia y Estados Unidos mantienen esta confrontación geoestratégica" en Ucrania."Para mí sería perfecto que a la vez que el presidente (estadounidense, Joe) Biden apoya la iniciativa, dijera 'mi secretario de Estado está en este mismo momento firmando el protocolo de ratificación del Estatuto de Roma. Eso sí sería un excelente mensaje y que nos daría a entender que creen en la justicia penal internacional", agregó el juez y presidente para Europa de la Asociación Mundial de Juristas de España.La CPI emitió el viernes pasado una orden de captura contra Putin por la deportación de menores ucranianos de los territorios ocupados por Rusia.El Kremlin restó importancia a la decisión, al destacar que reconoce su jurisdicción, por lo que la orden no es más que "papel higiénico" según el expresidente Dmitri Medvedev.