Crece el repudio a Macri por insistir en calificar como "curro" a los Derechos Humanos

El ministro de Justicia, Martín Soria, afirmó que en JxC· están "preocupados por los negocios, el negacionismo y el discurso de odio"..

Ministros nacionales y referentes de la consigna Memoria, Verdad y Justicia cuestionaron este martes al expresidente Mauricio Macri por insistir en denominar a los Derechos Humanos como un "curro", y señalaron que al exmandatario y a la mayoría de los miembros de Juntos por el Cambio (JxC) "no les interesan los derechos humanos ni repensarlos, sino que están preocupados por los negocios, el negacionismo y el discurso de odio".A días de, Macri volvió a utilizar el lunes en Rosario, durante una conferencia de prensa,, al igual que lo hiciera en 2014, cuando era jefe de Gobierno porteño y aspiraba a la Presidencia.Como en aquella oportunidad, la frase del expresidente despertó diversas críticas de los organismos de Derechos Humanos e integrantes del gabinete., recordó que el III Foro Mundial de Derechos Humanos que se lleva a cabo por estos días en Buenos Aires "debía realizarse en 2016" pero no se hizo en aquella oportunidad porqueSobre la postura de Macri y parte de JxC respecto a los DDHH, el funcionario afirmó que "en realidad están preocupados por los negocios, el negacionismo y el discurso de odio".Por su parte, el ministro del Interior e hijo de padres detenidos desaparecidos , salió al cruce en Twitter: "No veo el 'curro' de que te maten a tus viejos o los secuestren frente a tus ojos, que siendo un bebé te entreguen a otra familia para que te críe con una identidad falsa. De que asesinen o desaparezcan a tus hijos, o de pasarte más de 40 años buscando a tus nietos".Este mensaje, entre otros funcionarios.Para De Pedro, "es fácil darse cuenta de lo que sí es un curro: que la dictadura estatice la deuda de tus empresas, robarle las cloacas a los vecinos (de Morón), el contrabando, los peajes y los parques eólicos..."Los Derechos Humanos son la base de nuestra democracia y un ejemplo en todo el mundo, la lucha de las Madres y Abuelas una guía, la de mis compañeros y compañeras de H.I.J.O.S., un orgullo. Pero además son un punto de partida", remarcó el ministro.Al finalizar su serie de tuits, De Pedro concluyó que "es con más Derechos Humanos y con una agenda del siglo XXI que incorpore los derechos económicos, sociales y culturales que podremos, que pueda saldar sus deudas pendientes con los argentinos y las argentinas".De Pedro dijo además que, antes estas manifestaciones, "lo que uno siente es pena". Yy confianza de mucha gente, tenga esa actitud tan despectiva, justamente en la semana del 24 de Marzo y en un año en que el 10 diciembre se van a cumplir 40 años de continuidad democrática".como es las Madres pidiendo por la libertad de sus hijos, las Abuelas intentando encontrar a sus nietos. Los que tuvimos que padecer esa historia, mezclarlos con una palabra como curro me parece triste para la Argentina", consideró, en declaraciones a Radio 10.El ministro manifestó que sigue pensando que "la mayoría de la sociedad es la que le dice y dijo 'basta' al autoritarismo, a la violencia y asesinato".Recordó que "si uno analiza cuando la Corte Suprema quiso beneficiar a los asesinos de la dictadura con el 2x1, no sòlo la sociedad les dijo basta, sino también en el diario La Nación tuvo un fuerte rechazo de la mayoría de los periodistas y de la redacción".y de una sociedad que sigue valorando lo que tiene que ver con una convivencia pacífica y democrática", subrayò De Pedro.En tanto,, sostuvo que Macri está en "modo electoral", por lo que"Hay que desarmar la muletilla de dejar de hablar del pasado. No podemos avanzar como sociedad si no solucionamos los horrores del pasado", dijo Pisoni a la emisora pública Nacional Rock.Otro de los que opinó fue, quien escribió en redes sociales:Curro es pedir un préstamo al FMI para ganar una elección. Curro es el blanqueo de los familiares de este señor. Curro es el Correo. Curro es introducir jueces en la CSJN por decreto", enumeró.El lunes, en Rosario, Macri había pedidoy lo contrapuso con aquello que, recordó, él mismo había definido como "curro"., de una tragedia que los argentinos vivimos y de la cual nos hemos sentido muy apenados y hemos condenado; pero eso no es la agenda de hoy, sino que la agenda de hoy es defender los derechos de esos chicos que no tienen acceso a igualdad de oportunidades", afirmó Macri.