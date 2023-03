Ibarra, en su momento más difícil como DT de Boca

Foto: Julián Álvarez

Riquelme mira de reojo a Ibarra y la actuación del plantel / Foto: ImagenTv TyCSports

El entrenador de Boca Juniors,, con dos derrotas consecutivas -ante Banfield e Instituto- que profundizaron la mala relación entre el técnico y el plantel.La continuidad del entrenador en el club de la Ribera será "día día" y a la vuelta de la esquina está el partido ante Olimpo por la Copa Argentina, el sábado próximo en el Chaco,El futuro del técnico, dijeron a Télam allegados a la dirigencia boquense, pende de un hilo. Y más allá del resultado ante Olimpo, el punto clave ahora es que la relación entre el "Negro" Ibarra y el plantel está "rota", y parece muy difícil que se pueda reponer.El director técnico y su cuerpo de colaboradores hablaron en la tarde del lunes con los integrantes del plantel, tras una decisión que agregó tensión al asunto: los jugadores iban a tener el día libre pero después de la derrota del domingo ante la "Gloria" de Alta Córdoba, el técnico dispuso que se juntaran ayer mismo.La reunión de ayer duró apenas diez minutos: “Hablaron el técnico y su grupo de trabajo, y los jugadores permanecieron en silencio mientras escuchaban”, dijo a Télam una fuente cercana a la dirigencia.“(Hugo) Ibarra hizo autocrítica y pidió a los jugadores que levantaran el nivel, que tiraran para adelante para tratar de salir de esta situación impensada”, amplió el portavoz consultado.Aquellos que conocen la interna del vestuario, dicen que la relación se empezó a romper cuando el entrenador comenzó a cambiar jugadores, entre ellos algunos referentes, porque no le encontraba la vuelta al juego el equipo.Los integrantes del Consejo de Fútbol, con el vicepresidente Juan Román Riquelme a la cabeza, observaron la reunión a la distancia “pero no intervinieron. No hablaron ni con una ni con otra parte”, aclaró un vocero del consejo“Le darán prioridad a la salud de Ibarra después de lo que le pasó la semana pasada” adelantó el portavoz, en referencia al episodio de presión alta que involucró al DT y que obligó a su internación provisoria por casi 24 horas.El técnico reconoció en conferencia de prensa luego del partido ante Instituto que había cometido el error -cuando sintió un fuerte dolor de cabeza- de automedicarse.Si Ibarra no continuara en funciones, en Boca no tienen claro quién podría dirigir al equipo, más allá de que el nombre de Mariano Herrón -actual técnico de la reserva- junto con su nuevo ayudante Silvio Rudman, sería de los primeros a tener en cuenta.En las próximas horas, Riquelme viajará a España junto con Martín Palermo, para jugar ambos en el partido de conmemoración de los 100 años del Villarreal , club en el que jugaron cuando Boca los transfirió, en época de triunfos, copas y campeonatos ganados de la mano de Carlos Bianchi.Algunos en el "mundo Boca" especulan con ese viaje entre los dos ídolos, más allá de que Palermo es el actual técnico de Platense.En el entrenamiento de hoy realizado en el predio de Ezeiza, los primeros veinte minutos fueron abiertos para la prensa: los que jugaron el fin de semana realizaron ejercicios regenerativos y el resto intervino en una práctica de fútbol.Para jugar ante Olimpo de Bahía Blanca en la fecha FIFA, Boca no podrá contar con los jugadores convocados por sus seleccionados: Luis Advíncula (Perú), Bruno Valdez (Paraguay) y Norberto Briasco (Armenia).