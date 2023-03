Kicillof: "Si los impuestos se usan bien, es correcto que pague más quien más tiene"

El gobernador entregó computadoras en Luján. /Foto: Prensa PBA.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó este martes que, al entregar 257 netbooks para dos escuelas secundarias de Luján, en el marco del programa Conectar Igualdad bonaerense.Acompañado por el intendente, Leonardo Boto,"Todos los arreglos de esta escuela y de los demás colegios de la provincia se hicieron con los impuestos de las y los bonaerenses", continuó Kicillof y destacó que las computadoras entregadas hoy "se compraron con los impuestos de las y los bonaerenses".En tanto, sostuvo quey puso de relieve que "si los impuestos se usan bien y aparecen en instrumentos que permiten igualar, acceder a educación, a salud, a la informática, a la conectividad, a rutas y todo lo que estamos haciendo, está bien que los que más tengan paguen sus impuestos".Luego, reflexionó que "quizá alguien diga que no quiere pagar impuestos porque a él no le conviene y quiere evadir, o dice que el Estado no sirve y que todos los políticos son iguales cuando eso no es así"."Dirán que todos los políticos son iguales, pero algunos dejaban caer las escuelas y otros las arreglamos; unos sacaban computadoras y otros las damos; unos dicen que los viajes de egresados son un despilfarro, otros los reconocemos; unos dicen que los Juegos Bonaerenses son gastar la plata, y otros pensamos que es esparcimiento, cultura y deporte", completó.Este año, el Gobierno bonaerense destinará 180.000 computadoras personales para los estudiantes del último año de educación secundaria de las cuales ya se entregaron 1.243.A la vez,Al respecto, Kicillof rememoró que en el anterior gobierno se realizó un "ajuste" y graficó: "Se decía que el Estado gastaba mucho y había que usar la plata para otra cosa. Entonces, no fundaron nuevas escuelas, no compraron patrulleros, no hicieron hospitales"."En el medio de eso, dejaron de mantener las escuelas. Era una época en la que decían que 'caías en la educación pública'. El gobierno anterior creía que lo público era malo. No ponían un peso en educación, explotó una escuela en Moreno y murió gente. Cerraban escuelas rurales y de islas. Era un desastre", describió.Sostuvo que, en cambio,"Creemos en la educación pública, porque creemos en la igualdad. Y por eso entregamos computadoras", resaltó y añadió que "algunos pueden tener computadora y otros no".Recordó que"El gobierno de Mauricio Macri dejó de distribuirlas y nuestra intención es volver a generar esa igualdad de oportunidades, para que el esfuerzo y el mérito valgan, pero partan del mismo lugar o de un lugar parecido", señaló.Finalmente, Kicillof dijo a los jóvenes presentes: "Ustedes necesitan disponer de los medios para poder avanzar y eso tiene que ver con la justicia social y con que todos los pibes partan del mismo lugar".