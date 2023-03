La importancia de reformar la justicia, en el primer panel de Foro Mundial de DDHH

Garzón: “repensar los DDHH es defenderlos con políticas públicas en favor de los más vulnerables” VER VIDEO

La importancia de reformar la justicia, la lucha contra el colonialismo y la necesidad de mantener en pie la "rebeldía y la mística" para la puesta en práctica de los derechos humanos fue la conclusión a la que se llegó en el primer panel que, en el marco del III Foro Mundial de Derechos Humanos (FMDH)., y en el que disertaron el ministro de Justicia, Martín Soria; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti; el exjuez de la Corte Interamericana de DDHH-Argentina, Eugenio Zaffaroni; Fernanda Gil Lozano, directora del CIPDH-Unsco-Argentina; el juez y presidente para Europa de la Asociación Mundial de Juristas de España, Baltasar Garzón; Fabián Salvioli, expresidente del Comité de DDHH de la ONU-Argentina; y Juan Carlos Monedero fundador de Podemos.En su intervención,y que se trata de un poder del Estado que "como dijo ayer el presidente Alberto Fernández, no logró modificarse"."Todavía algunos se preguntan para qué quieren reformar la justicia, lo decía ayer el presidente, es el único poder que no logró modificarse en 40 años y sigue con una estructura de 163 años de antigüedad", dijo el ministro.Al inaugurar en la noche del pasado lunes el foro en el CCK,que actuaron durante la última dictadura cívico militar en Argentina y señaló que es "el único poder que no se ha reformado en 40 años" de democracia.En el panel de este martes,, en alusión a Mauricio Macri."Luego, en 2017 vino el fallo que marcó un antes y un después en la concepción del poder judicial para beneficiar a genocidas", aseguró en relación al 2x1, y destacó que "el pueblo logró pararlo"."Después, el gobierno de Mauricio Macri lo primero que hizo fue tocar la Corte poniendo dos magistrados por decreto y hoy tenemos una Corte integrada por cuatro varones, dos santafesinos, un cordobés y un empleado de Clarín, esa es la Corte y así las garantías constitucionales comienzan a peligrar en la Argentina", afirmó Soria.En el mismo sentido,y que en su caso se incumplen "en forma directa".A su turno, Pietragalla Corti valoró que "la ampliación de derechos en los últimos años con gobiernos que se parecían más a su pueblo, en la década pasada, tras los gobiernos neoliberales".También destacó que"Argentina pudo visibilizar cada enemigo del pueblo. Eran CEOs, empresarios que muchos sortearon el juzgamiento por delitos de lesa humanidad como Blaquier el dueño del ingenio Ledesma que fue responsable de la noche del Apagón", recordó.En tanto,"Ellos tendrían que ser los primeros en ejecutar esa protección y no convertirse en escenario del poder. Ese es el gran reto que tienen porque el ejercicio de la administración de justicia es un servicio público, son administradores, no titulares del poder, porque los titulares somos nosotros, los ciudadanos", afirmó y añadió que "ese matiz es fundamental porque de entenderlo así cambia totalmente el escenario".El jurista agregó que"Aquí hubo dirigentes que hicieron todo lo que había que hacer y otros que no hicieron nada, Alfonsín lo hizo, Néstor Kirchner fue eslabón fundamental para la recuperación de la memoria" dijo y sumó que la Vicepresidenta "ha dado girones de su vida por este país".A su turno, ZPor su parte,Finalmente, Juan Carlos Monedero -fundador de Podemos- aseveró que "no existen los derechos humanos sin mística" dijo y llamó a recuperarla, al tiempo que Gil Lozano remarcó la "necesidad de crear políticas de reparación para las víctimas".