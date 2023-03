El rito de la propina en tiempos de pago electrónico

Hoy en día es frecuente cargar la propina del mozo a la cuenta de la tarjeta.

Los camareros y camareras en su tradicional carrera de mozos. / Foto: Cris Sille

Una vuelta de tuerca

Los clientes, un mundo aparte

El Laudo Gastronómico

En la actualidad casi nadie lleva billetes consigo porque casi todo se puede pagar con el teléfono o la tarjeta de débito.

Cuánto gana un mozo

La escena se repite cada vez con más frecuencia en bares y restaurantes de todo el país.El cliente paga con tarjeta de débito, de crédito, Mercado Pago o con cualquier billetera virtual y se da cuenta de que no tiene dinero físico para dejarle propina al mozo. Y no lo tiene porque no lo necesita: la tecnología avanzó tan velozmente que la gente siente que no necesita llevar plata encima para vivir y el razonamiento es esencialmente cierto, tan cierto como que los mozos y mozas de la Argentina están sufriendo en muchos casos las consecuencias de este cambio de hábito.y si bien es cierto que la situación no es igual para todos los restaurantes porque algunos cargan en la cuenta la propina del mozo, que saca el efectivo de caja en el momento, lo cierto es como la modalidad es muy nueva y no está regulada. Entonces, el trabajador corre el riesgo de que no le dejen retirar ese dinero y depende de cómo sean sus patrones”,“Es un tema,”, dijo a la agencia Nadia, encargada de un bar- restaurante especializado en café de San Telmo.El lugar es semi autoservicio, como ocurre ahora con muchos establecimientos. El pedido se hace en caja y un camarero o camarera lo lleva a la mesa. Si bien tienen un frasco al lado de la caja para que la gente deje propina, lo cierto es que reconocen queEl titular de UTHGRA sección CABA, Dante Camañosostuvo en diálogo con Télam que,y que hay que generar conciencia sobre la nueva situación porque los trabajadores se esfuerzan para recibir ese reconocimiento al buen servicio que supone dejar ese dinero.Cuenta la leyenda que la palabra deriva de la expresión francesa “pour boire”: como los mozos no podían sentarse a tomar con el camarero, le dejaban ese dinero como “regalo” para que pueda beber. Sólo o con quien desee.Cabe destacar que aunque en Argentina la propina es optativa, se suele dejar el 10 por ciento y hace unos años hubo proyectos de ley destinados a convertirla en obligatoria que no prosperaron.Para lograr que los mozos sigan recibiendo su propina, en muchos restaurantes y bares tuvieron que adaptarse a los nuevos tiempos.. Antes, acá la propina se la quedaba la camarera o el camarero y ahora la reparten al final del día con la gente de la cocina", dijo a Télam Felipe "Toto" Evangelista, dueño de El Viejo Buzón, un bar notable de la Ciudad de Buenos Aires que, como indica su nombre, tiene un buzón a metros de la puerta."Acá no usamos Mercado Pago, pero, contó Manuel, un mozo de una pizzería grande de Almagro. En ese lugar, el sistema funciona bien, pero no manejan Mercado Pago: sólo efectivo, débito o tarjeta de crédito.Entre los clientes hay de todo. Están los que aprovechan la situación para no dejar propina sin pasar por tacaños y los que tomaron cartas en el asunto cuando se dieron cuenta de la nueva problemática."Me pasó tres veces y tomé una decisión al respecto. Una, en un bar en el que me tomé una gaseosa y no tenía efectivo para dejarle al mozo, que además era un divino. Otra, en el lugar donde me hacen manos y pies: no le puede dejar nada a la chica y al siguiente día después de depilarme no le pude dar nada a la depiladora. Fue demasiado y me hizo sentir mal, así que ahora siempre trato de tener algo de plata encima", dijo Natalia.“El tema es muy complejo,. Hay empleadores que no le tocan un mango al empleado, pero otros que no son tan respetuosos”,Por eso,“El Laudo Hotelero y Gastronómico” fue establecido en septiembre de 1945 por Perón: prohibió la propina individual y fijó un sistema de retribución colectiva obligatorio.El 18 de febrero de 1946, el decreto-ley 4148 convalidó el Laudo Arbitral que luego la Ley 12.921 “elevó de rango”. Sin embargo, en 1955, durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía y Eduardo Lonardi, se suprimió por primera vez. Unos años después, en 1973, con el tercer gobierno peronista, el “Laudo Gastronómico” fue repuesto. Pero la última dictadura cívico-militar dictó el decreto-ley 22.310 que, en 1980, lo eliminó nuevamente.El laudo era un porcentaje que no era únicamente para el mozo más visible, sino para todos los trabajadores, debía ser controlado por la empresa y el delegado y quedaba repartido por puntos por la categoría de cada trabajador.El convenio que más se utiliza para bares y restaurantes es el número 389. Entre los mozos hay diferentes categorías que dependen de muchas variables. Entre ellas, las características del lugar en el que trabajan (si las mesas tienen mantel, la calidad de la vajilla, etcétera).A la hora de calcular un promedio, Di Vitto sostuvo que los mozos que están en blanco y trabajan jornada completa deberían cobrar un sueldo bruto promedio de 170.000 pesos.Claro que para eso tienen que estar en blanco, cuestión bastante compleja en el gremio. En muchos casos no ocurre y los trabajadores dependen mucho de la propina.Y para que no su ingreso no se vea afectado en tiempos de pago electrónico, es bueno saber que quien quiera dejarle dinero al mozo por su servicio o tiene que llevar efectivo encima o debe preguntar a quien lo atendió de qué modo puede dejársela.Aprovechar el avance de las billeteras virtuales para no dejar propina es más una decisión que una limitación. Cuando hay voluntad, hay mil herramientas. Cuando no hay voluntad, hay mil excusas.