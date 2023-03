"El Gobierno busca controlar que cada peso de Edesur vaya a obras efectivamente"

“A Edesur la sigue conduciendo el grupo Enel, con sus directores y sus gerentes, pero tienen que decidir con el interventor cada peso que se gaste", explicó Santiago Yanotti. /Foto: Pepe Mateos

"Lo que estamos buscando desde el gobierno nacional es que cada peso que tenga que ir a obras de mantenimiento, vaya a obras efectivamente, y a ningún otro lugar".



Santiago Yanotti (@santiagoyanotti) en #AhoraDicen



👉 https://t.co/qkB6SdcuRs pic.twitter.com/yYrXpohJ9S — Futurock.fm (@futurockOk) March 21, 2023

"A partir de los informes que produjo la veedora y el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad), se produjo la intervención en Edesur"

El subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, afirmó que lo que el Gobierno busca con la intervención administrativa de la distribuidora eléctrica Edesur es “que cada peso destinado para mantenimiento, vaya a obras efectivamente".En esa línea,, y dijo que a partir de esta decisión el grupo Enel no puede gastar en lo que consideren, “sino que tienen que hablar con el interventor"."A partir de los informes que produjo la veedora y el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad), se produjo la intervención en Edesur", recordó Yanotti y precisó que “a Edesur la sigue conduciendo el grupo Enel, con sus directores y sus gerentes, pero tienen que decidir con el interventor cada peso que se gaste, no pueden gastar en lo que les parece que corresponde, sino que tienen que hablar con el interventor".Por otro lado, cuestionó "¿cuánto tiempo se admite que se le corte la luz a un usuario antes de ponerle una sanción? Eso se expresa en el contrato de concesión", remarcó el funcionario, y diferenció que en el caso de Edenor “el tiempo de demora no es tan grande como en el de Edesur, sino que sigue dentro de lo tolerable”.