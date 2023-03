La policía de Londres, "misógina, racista y homofóbica"

El relevamiento señala que las mujeres policía son "víctimas del sexismo a diario" / Foto: AFP.

La policía de Londres es "institucionalmente racista, misógina y homofóbica", según un informe publicado este por el Gobierno británico, que pide, en crisis tras una serie de escándalos."Tenemos que limpiar" la policía londinense. "Es hora de un cambio radical", declaró Louise Casey, Comisionada de Víctimas de Inglaterra y Gales y autora del informe de 363 páginas, que acaparaba las portadas de los diarios británicos."La policía debe restaurar la confianza en sus servicios. (...)", reaccionó el primer ministro, el conservador Rishi Sunak.La Policía Metropolitana de Londres, también conocida como Scotland Yard,que han provocado una grave crisis de confianza.Según Casey, la violencia contra las mujeres y las niñas "no se ha tomado en serio en términos de recursos y prioridades".La investigación relata el hallazgo de muestras de orina o sangre en casos de violación que no pueden ser utilizadas, en heladeras sobrecargadas, a veces cerradas con correas, o averiadas.Además, señala que "a pesar de la presencia de algunos oficiales superiores experimentados,el que se ocupa de la protección de menores, las violaciones y los delitos sexuales graves".Asimismo, subraya que "las personas de color están sobrevigiladas e infraprotegidas".Por otro lado, el informe destaca que las mujeres policía son "víctimas del sexismo a diario",Por ello, la Comisionada de las Víctimas pide un "cambio fundamental", informó la agencia de noticias AFP.Casey remarca que es el primer informe que saca a la luz todos los "fallos cometidos contra los londinenses, los londinenses negros, las mujeres y sus propios agentes", aunque expresa su preocupación de que no vaya seguido de "profundas reformas".Además, subraya como un problema quey se muestra reacio a "admitir que hay problemas".El nuevo informe llega casi 25 años después del informe Macpherson, encargado tras el asesinato del adolescente negro Stephen Lawrence. Aquel documento concluía, en 1999, que existía "racismo institucional" en la policía.Al caso Everarden la policía londinense. Presionada, la comisaria jefe Cressida Dick dimitió finalmente a principios de 2022."Es un informe muy, muy preocupante", admitió el nuevo jefe de la policía londinense, Mark Rowley. "No puedes leerlo"."Vamos a hacer todo lo posible para reformar y cambiar" la policía londinense, declaró, prometiendo liberar al cuerpo de todos los "individuos tóxicos".