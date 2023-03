Francisco pidió que las personas migrantes sean "libres de elegir" si desplazarse o no

Papa Francisco. Foto: AFP.

El papa Francisco quiere que las personas migrantes sean "libres de elegir" si desplazarse o no, según marca en el título elegido por el pontífice para la próxima Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado que se celebrará el 24 de septiembre.Por elección de Francisco, la jornada mundial tendrá por lema "Libres de elegir si migrar o quedarse", informó un comunicado del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.La elección del título, se agregó, busca "promover una reflexión renovada sobre un derecho aún no codificado a nivel internacional: el derecho a no tener que emigrar, es decir, en otras palabras, el derecho a permanecer en la propia tierra".Según el organismo vaticano dedicado al trabajo social,Así, "el derecho a permanecer es anterior, más profundo y más amplio que el derecho a emigrar. Incluye la posibilidad de participar en el bien común,