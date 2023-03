Unidad Piquetera protesta en el Puente Pueyrredón para reclamar la libertad de dos militantes

Continúan las manifestaciones para la liberación de los dos detenidos. Foto: Gustavo Amarelle.

Integrantes de la Unidad Piquetera (UP) realizaban la mañana de este martes una, interrumpiendo en forma total el tránsito vehicular desde el sur de la provincia de Buenos Aires hacia la Capital Federal, en una jornada de manifestaciones para exigir la liberación de dos militantes que fueron detenidos la semana pasada en la provincia de Mendoza.Se trata de, militantes del Polo Obrero (PO), que fueron demorados tras manifestarse el martes pasado en el marco de una jornada nacional de protestas que realizó UP contra las bajas en el programa Potenciar Trabajo, por no haber completado el proceso de validación.En el Puente Pueyrredón, los manifestantes se encontraban cara a cara con efectivos de la Prefectura Naval Argentina y de la Policía Federal.El dirigente del Polo Obrero y Unidad Piquetera, Eduardo Belliboni, informó quedel país, como el mencionado Puente Pueyrredón y la autopista Buenos Aires-La Plata.La protesta de los manifestantes piqueteros de la izquierda que se desarrollaba en la subida de la avenida Mitre del Puente Pueyrredón generaba un verdadero caos vehicular en la zona, y provocaba que los conductores debieran acceder a CABA por otros accesos como el Puente Nicolás Avellaneda o el Puente Victorino de la Plaza.