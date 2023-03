Con Messi a la cabeza, Argentina completó la primera práctica para la fiesta del jueves

Foto: Archivo Maximiliano Luna.

Jamás te rendiste. Y hoy volviste a tu país como campeón del mundo 🇦🇷🏆



Bienvenido, Leo ⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/jeAu65JDD7 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 20, 2023

#SelecciónMayor ¡Qué lindo llegar a casa como CAMPEONES DEL MUNDO! 🏆😃🇦🇷 pic.twitter.com/4fia6D1Oxm — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 20, 2023

#SelecciónMayor ¡¡Dale que ya estamos che!!



Arranca una semana maravillosa 😍 pic.twitter.com/O0wpwLjXyu — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 20, 2023

El seleccionado argentino de fútbol, con el crack rosarino Lionel Messi a la cabeza, completó este lunes el primer entrenamiento con vistas a la celebración del jueves, en River, por la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022, con el partido ante Panamá como gran excusa.La familia Messi abordó en la pista una camioneta que los transportó hasta una oficina para realizar los trámites migratorios y desde allí el número 10, junto a personal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se dirigió al predio Julio Humberto Grondona.El presidente de la AFA, Claudio Tapia, recibió a Messi en el predio de Ezeiza y le dedicó un cálido mensaje de bienvenida a través de Twitter: "Jamás te rendiste. Y hoy volviste a tu país como campeón del mundo. Bienvenido, Leo".Tapia fue el primero en darle la bienvenida al capitán de la "Scaloneta" en su ingreso al complejo, lugar al que los campeones del mundo regresaron desde los festejos multitudinarios por el tercer título mundial que reunieron a más de 5 millones de personas en las calles de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, tras la consagración en el Mundial de Qatar, el pasado 20 de diciembre.El ganador del Balón de Oro en Qatar 2022 y del último premio FIFA The Best fue el octavo futbolista en arribar al país. El domingo lo habían hecho Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul.Este lunes,: los arqueros Gerónimo Rulli y Franco Armani (el único que actúa en el fútbol local con River); los defensores Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Juan Foyth, Lautaro Blanco y Nehuén Pérez. Los volantes Leandro Paredes, Alexis MacAllister, Guido Rodríguez, Exequiel Palacios, Máximo Perrone, Facundo Buonanotte, Giovani Lo Celso y Valentín Carboni. Más los delanteros Ángel Di María, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Paulo Dybala, Ángel Correa, Nicolás González y Giovanni Simeone.Tanto Alejandro "Papu" Gómez (integrante del plantel en Qatar 2022) como el juvenil Alejandro Garnacho, citados en primera instancia, fueron dados de baja por lesión.Este grupo de jugadores, desde las 17 y a puertas cerradas,El plantel argentino no quedará concentrado en Ezeiza durante los próximos días y por lo tanto tendrán permiso de retirarse a sus domicilios particulares.En la previa de la práctica, Messi, De Paul, Lo Celso (quien se perdió el Mundial por lesión), Di María, Paredes y Dybala (en lugar de "Papu" Gómez) se tomaron una foto que apareció en redes sociales. Se trata de una actualización de la fotografía que publicaron en un sector del vestuario del predio de AFA, mucho antes de la realización de la Copa del Mundo.La gran diferencia, no sólo en la presencia de Dybala, fueron las tres estrellas en la remera de entrenamiento.La agenda de Argentina marca que este martes el seleccionador Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa para los medios, desde las 15.30, y una hora y media después habrá un nuevo entrenamiento, con 15 minutos abiertos para que observen los periodistas.El miércoles, la Argentina realizará un entrenamiento vespertino, de cara al partido del jueves ante Panamá en el estadio Más Monumental de River, con horario programado para las 21. Será el primer amistoso de la fecha FIFA, mientras luego jugarán ante Curazao, en Santiago del Estero, el martes 28.Una vez finalizado el encuentro ante Panamá, que incluirá números musicales, el plantel tendrá cuatro días para preparar el amistoso ante Curazao en el estadio Madre de Ciudades.