Palermo Aike, el yacimiento santacruceño que asoma como el nuevo de Vaca Muerta

El ministro de Economía, Sergio Massa, y el presidente de YPF, Pablo González, anunciaron la decisión de encarar la exploración de Palermo Aike.

La formación geológica con potencial de gas y petróleo no convencional de Palermo Aike, ubicado en el extremo sur de la provincia de Santa Cruz, es la roca madre de la Cuenca Austral y puede llegar a representar en volúmenes hasta un tercio de lo que se le reconoce a, en Neuquén.La proyección podrá comenzar a comprobarse con la nueva etapa de exploración que encararáa partir de este año, algo que ya viene realizando la Compañía General de Combustibles (CGC).Desde comienzos de la década pasada, cuando la industria comenzaba a hablar del potencial de Vaca Muerta, también se destacaba que la Argentina contaba con otras formaciones geológicas no convencionales que podían ser muy importantes en materia de recursos de gas y petróleo.Desde entonces se indaga en el potencial geológico y eventualmente comercial de rocas madres conocidas como D-129 en la queDe todas ellas se estima que la formación del sur de Santa Cruz es la que mayor potencial tiene para transformar sus recursos en reservas comercialmente explotables, con proyecciones que la ubican como, de acuerdo a la International Energy Agency.Esas estimaciones indican que la formación podría contar con reservas por 130 TCF de gas natural y 6,6 billones de barriles de crudo, lo que permite apreciar su magnitud frente a Vaca Muerta que dispone de 308 TCF y 16 billones de barriles.Días atrás, el ministro de Economía, Sergio Massa, y el presidente de YPF, Pablo González,Al respecto,, explicó que la roca generadora de la cuenca austral "es muy extensa y si bien ha tenido muchas campañas de exploración quedan cosas por relevar. No es como Vaca Muerta donde ya está probada su alta productividad sino que hay que arrancar casi de cero y empezar a probarla"."Hay que conocer cuánto es el contenido de materia orgánica, las profundidades, al estructuración de la roca, la forma de encararla, toda información que pueden surgir de los estudios y", agregó el especialista.Para López Anadón, la transmisión de todo el conocimiento realizado por las operadoras en Vaca Muerta "no tendrá un aporte desde el punto de vista geológico porque son rocas diferentes y de distinto espesor, pero sí lo hará en la evaluación global de un proyecto no convencional, la logística que se requiere y quizás permita acortar los pasos de buen conocimiento de otras rocas".El eventual descubrimiento de recursos comercialmente aprovechables en Palermo Aike dará lugar "al desarrollo de proyectos de largo plazo, lo que permitirá ir supliendo el declino de los hidrocaburos convencionales" que se viene registrando en la cuenca Austral., pero no necesariamente será una competencia para la cuenca neuquina", entendió López Anadón.Días atrás, Massa se refirió a la decisión de YPF de encarar la exploración no convencional de la Cuenca Austral, generadora de buena parte de los hidrocarburos que se producen en Santa Cruz y en Tierra del Fuego, para la cualy de alguna manera confirmar el potencial para un eventual desarrollo."Estamos hablando que representa un tercio de lo que es Vaca Muerta, en barriles de petróleo y TCF de gas", dijo el ministro, tras lo cual remarcó que "es la oportunidad de la Argentina de multiplicar aún más su capacidad y sueño exportador de energía".En ese sentido,, consideró que el anuncio "reaviva todo lo que se vino desarrollando desde 2015 en la provincia con las primeras licitaciones de áreas a cargo de CGC, y en sociedad con YPF en el área Paso Fuhr"."Desde 2018 hay un trabajo muy fuerte en la exploración de Palermo Aike" a cargo de la petrolera que tiene como principal accionista a la Corporación América, que desde entonces realizó decenas de pozos exploratorios y avanzó con la fractura en dos de ellos en 2021 y 2022 con resultados positivos.Kalmus afirmó que"Santa Cruz tiene el recurso y la infraestructura listas para poder desarrollar el potencial no convencional. Lo que necesitamos es que se sumen las grandes empresas que quieran invertir en la provincia y ayudarnos a explorar y explotar el Shale", subrayó Kalmus.El funcionario patagónico resaltó que "la provincia cuenta con una infraestructrura de ductos, plantas compresoras de gas, de tratamiento de petróleo que hoy está sobredimensionada por la curva del convencional que viene decayendo, por lo que un descubrimiento permitiría volver a trabajar a pleno", al hacer referencia a