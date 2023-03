Rodríguez Zapatero instó a que Latinoamérica "vaya a un proceso de integración"

Rodríguez Zapatero.

¡La unidad del progresismo avanza! Se reúnen en Buenos Aires el Presidente argentino Alberto Fernández y el ex Presidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero. pic.twitter.com/QBXwSrmiaG — Grupo de Puebla (@ProgresaLatam) March 20, 2023

Recibimos a Rodriguez Zapatero y Gerardo Pisarello. Zapatero fue el q ordenó el retiro de las tropas españolas de la aventura de Bush en Irak. Gerardo es vocero de política exterior del grupo parlamentario del gobierno español. Hijo de un dirigente radical tucumano desaparecido. pic.twitter.com/uM52nTI0KK — Leopoldo Moreau (@MoreauLeopoldo) March 20, 2023

El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero aseguró este lunes que, y aseguró que así se verán "democracias más fuertes, economías más solidas y sociedades más inclusivas".Rodríguez Zapatero asistió esta tarde al encuentro que el jefe de Estado argentino Alberto Fernández realizó en el Salón de Pueblos Originarios de Casa Rosada con integrantes del Grupo de Puebla., sostuvo el exmandatario español."La globalización, los cambios que hemos vivido en los últimos años, invitan a eso", dijo en diálogo con periodistas acreditados en Casa de Gobierno, y agregó: "Veremos democracias más fuertes, veremos economías más solidas, veremos sociedades más inclusivas, si avanzamos en un proceso de integración".Para Rodríguez Zapatero, Europa debe dialogar "no solo con el Mercosur sino con varios de los que integran los procesos de integración regional".Y ejemplificó:Sobre el intento de asesinato que el año pasado sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien mañana estará junto a Rodríguez Zapatero en el encuentro "Voluntad popular y Democracia. Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la Democracia", organizado por el Grupo de Puebla, en el Centro Cultural Kirchner, el político español subrayó: "Me impactó mucho"."Pocos días antes estuve aquí y siempre que hay un atentado, siempre que la política se expresa con violencia, hay que estar preocupados y hay que reaccionar", señaló.Para Rodríguez Zapatero, "toda la historia de la humanidad, en favor de la civilización, es sacar la política de la violencia, que no pueda haber violencia en política y por lo tanto, preocupante, porque es un síntoma de que algo está pasando en la sociedad argentina y eso debe llevar a dar lugar a un debate público y a tomar iniciativas".