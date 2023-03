El Banco Central suma US$ 680,4 millones a las reservas

El Central suma reservas (Foto: Archivo).

El Banco Central (BCRA) informó este lunes que ingresaron unos U, respectivamente.El monto desembolsado por los organismos pasará a "integrar las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina", precisó la autoridad monetaria en un comunicado de prensa.Ambos créditos forman parte de negociaciones encaradas por el Ministerio de Economía para hacer frente a distintos programas de desarrollo e integración social.Fuentes oficiales confirmaron a Télam que lA esto se suma que, en las últimas semanas, se efectivizaron unos US$ 3.000 millones del intercambio (swap) de monedas con el Banco del Pueblo de China, como parte de un acuerdo alcanzado para tener libre disponibilidad a una porción de los US$ 18.500 millones en yuanes del swap.Si bien los US$ 18.500 millones se cuentan como parte de las reservas, no era posible tener acceso a éstos, a menos que el gobierno chino aprobara explícitamente el uso de ese dinero.Por eso, en noviembre del año pasado, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, sellaron un acuerdo con el gobierno del país asiático para acceder a un total de US$ 5.000 millones del swap para que el BCRA los pueda usar en las operaciones comerciales y del mercado de cambios Según confirmaron las fuentes, el objetivo del gobierno argentino es que "antes de fin de mes" se haga efectivo un cuarto desembolso, también por US$ 1.000 millones, y que "seguramente en abril" se haga una quinta operación de canje de monedas por un monto similar.Estas operaciones no alteran el nivel de las reservas de libre disponibilidad -que son las que usa el FMI para medir el criterio de ejecución de acumulación de reservas-, ya que el swap con China no está contabilizado dentro de este rubro y, en cambio, dan liquidez al BCRA para intervenir en el mercado cambiario.es decir, que paguen en yuanes, puedan cambiar los plazos de pagos, de modo de retrasar el pago importaciones ante la restricción de dólares que ingresan por exportaciones agrarias, muy afectadas por la sequía.Por otra parte, en la jornada de este lunespara el próximo invierno."Esos pagos estaban previstos de afrontar y no alteran la previsión del BCRA para el primer trimestre del año", aseguraron las fuentes.El nivel provisorio de las reservas informado por el Banco Central fue de US$ 38.007 millones para el cierre de este lunes, unos US$ 342 millones más que el nivel que tenían el viernes último, debido a que el monto consolidado (se da a conocer con 48 horas hábiles de demora) fue de US$ 37.783 millones al miércoles 15 de marzo.Desde que comenzó el año, el saldo vendedor en del Banco Central en el mercado de cambios fue de US$ 1.952 millones, la cifra más alta desde que se lleva registro en 2003, por lo que supera ahora los mínimos previos de 2018 (-US$ 1.122 millones) y 2015 (-US$ 997 millones).