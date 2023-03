La historia de los refranes: "Más vale prevenir que curar"

Más vale prevenir que curar

Alrededor del año 1500, el sacerdote y humanista neerlandés E, recogidos de las obras de los autores clásicos, entre los que estaba el que nos ocupa hoy: Más vale prevenir que curar.El refrán advierte que, que vivirla… ¡Y sí! La idea de la prevención siempre está bien. Que las personas evaluemos las posibles consecuencias de nuestras acciones o decisiones, y el impacto que pudieran tener en nuestras vidas y en las de los que nos rodean…... ¡Claro! Y ahí nomás apareció el infaltable del refrán de enfrente, diciéndonos ¡Viste, yo te decía! ¡Después no digas que no te avisé!... Curar, a diferencia de prevenir, es un verbo milagroso. Cuando desaparece una enfermedad, o cicatriza una herida -sea de una persona, un animal, un organismo-, cuando se reconstituye lo dañado, “el alma vuelve al cuerpo” y uno se siente autorizado a hablar del milagro de haberse curado…En materia preventiva, todos los manuales aconsejan adoptar los medios necesarios para que una situación no desemboque en un final sin solución alguna. Más propio del registro oral que del escrito,en el contexto popular…Es muy probable que nuestros tatarabuelos y los antepasados de ellos ya empleasen esta expresión a modo de consejo.o medidas por adelantado respecto de una enfermedad, curar significa que se ha encontrado el remedio para ello…Una vecina española de uno de los pueblos de mi infancia, siempre decía:, un dicho pariente cercano de este…En el refranero multilingüe de la plataforma Centro Virtual Cervantes, se encuentra un ejemplo de variante de este refrán:Hm esa sutileza debe tener algún secreto, ¿lo sabrán Los Rodríguez?