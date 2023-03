"Shazam!: La furia de los dioses" lidera la taquilla argentina

En Estados Unidos, "Shazam!..." marcó uno de los peores comienzos para un filme de DC

"Shazam! La furia de los dioses", la segunda entrega sobre las aventuras del adolescente Billy Batson bajo su alter ego adulto del superhéroe de título que lideró este fin de semana la taquilla, marcó uno de los peores comienzos para una película de superhéroes de DC, informó la prensa internacional.



La película que protagonizan Zachary Levi, Asher Angel y Jack Dylan Grazer se estrenó con 30,5 millones de dólares a nivel nacional en 4.071 pantallas, muy por detrás de la apertura nacional de 53,5 millones del primer "Shazam!" en 2019.



Se trata de uno de los peores comienzos en el universo cinematográfico de DC, además de los estrenados durante la pandemia como "Wonder Woman 1984" (16.7 millones) y "Escuadrón Suicida" ( millones), que se estrenaron simultáneamente en HBO Max.



Por su parte, el thriller de Paramount "Scream VI" ocupó el segundo lugar con 17.5 millones de dólares en 3.676 pantallas norteamericanas, en tanto el drama deportivo de Michael Jordan "Creed III" ocupó el tercer lugar con 15,3 millones de 3477 lugares, lo que significa un 44 por ciento menos que el fin de semana anterior.



El thriller de ciencia ficción de Sony "65", protagonizada por Adam Driver, alcanzó en cuarto lugar con 5.8 millones de dólares en 3405 pantallas, una caída del 54% desde su debut.



Por último, "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", filme de Peyton Reed con Paul Rudd, Jonathan Majors, Michelle Pfeiffer y Michael Douglas, completó los cinco primeros puestos con 4,1 millones de dólares en 2650 pantallas en su quinto fin de semana de estreno.