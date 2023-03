El fiscal Rivolo pidió restringir las comunicaciones de Sabag Montiel

Sabag MOntiel está monitoreado las 24 horas.

El pedido de la jueza

El fiscal federal Carlos Rivolo, quien tiene a su cargo la investigación del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, solicitó que“Dada la gravedad institucional de los hechos objeto de la presente pesquisa, y con el exclusivo fin de preservar su seguridad,, le planteó el fiscal a la jueza federal María Eugenia Capuchetti.La defensa de Sabag Montiel, a cargo del defensor oficial Juan Martín Hermida, se opuso al planteo tras considerar que no está explicado de qué forma las comunicaciones que reciba pueden poner en riesgo su seguridad.En el mismo escrito el abogado recordó queEl pedido de la fiscalía se produjo luego de una seguidilla de hechos vinculados a Sabag Montiel: en los últimos días el imputado escribió una carta que se incorporó al expediente en la que colocó el número telefónico de su lugar de detención, al que lo llamó el programa televisivo Minuto 1, de C5N.Tras esos dos episodios, Sabag Montiel escribió una segunda carta en la que volvió a colocar el teléfono en el que puede recibir llamados: el denominador común de ambas misivas es que siempre incluyen pedidos de imposible cumplimiento como que lo defiendan jueces o fiscales a los que individualiza porque los cree contrarios a Fernández de Kirchner.En diálogo con C5N la semana pasada,"Es obvio que Luciani tenía bronca. Es él el que tiene las causas, que tiene problemas con Cristina. Yo en vez de tirar el pestillo, imagínate los nervios de estar en un lugar. De tirar la corredera, tiré el pestillo para atrás y cuando tiré el gatillo, no salió el tiro. Porque entre tanto tumulto, tanta gente, estaba nervioso", detalló.El SPF respondió que se encuentra alojado en el sector de Área de Observación Continua (AOC), en la celda N° 01 dependiente del Servicio Psiquiátrico para Varones, donde además hay un salón de usos múltiples que cuenta con un teléfono fijo para realizar y recibir llamadas.Sabag Montiel puede acceder a ese teléfono, desde el cual habría recibido el llamado televisivo, durante el día, que es cuando tiene acceso al salón de usos múltiples, según consignó el diario La Nación, en una nota publicada hoy.En esa publicación se recordó además que por cuestiones de seguridad se encuentra detenido solo y no se cruza con otros reclusos.“En el salón de usos múltiples donde pasa gran parte de su día tiene un televisor, una silla, una mesa, un anafe y un ventilador. Puede acceder a un patio, pero sin cruzarse con otros detenidos”, indicó La Nación en su versión online.