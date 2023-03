La 7º Noche de las Ideas pondrá en debate a la cultura del rendimiento

"Entre Argentina y la Noche de las Ideas hay una historia de amor", dijo Lionel Paradisi Coulouma, director del IFA. (Foto Daniel Dabove)

Con una consigna que este año es tan sólo una pregunta, "¿Más?",se celebrará el próximo 30 y 31 de marzo en 10 ciudades argentinas -Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Mar del Plata, Mendoza, Rafaela, Rosario, Santa Fe, Tucumán y Venado Tuerto-, donde unos 75 investigadores, artistas e intelectuales como la escritora Mariana Enriquez, el sociólogo Mario Santucho, Rep o los fotógrafos Marcos López y Emilien Buffard, debatirán sobre los efectos de las culturas del rendimiento en la vida cotidiana.Con la intención de "habitar las calles" tras el éxito que significó el año último la Noche de las Ideas celebrada en Santa Fe, cuando, el evento surgido en Francia en 2016 para debatir temas urgentes y que ahora alcanza 100 países de todos los continentes, se celebrará en Argentina con foros, mesas redondas, espectáculos artísticos, conferencias, talleres para jóvenes y actividades infantiles, que tendrán grandes escenarios a cielo abierto tanto en calles santafesinas como en las ciudades de La Plata y Buenos Aires.El encuentro -fruto de la cooperación entre la Alianza Francesa (AF), la Embajada de Francia, el Instituto de Francia en Argentina (IFA), el Centro Franco Argentino (CFA) de la UBA y la Fundación Medifé-única obra en Latinoamérica de Le Corbusier (1887-1965), uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX en Occidente, así como la universidad nacional platense y un circuito porteño que unirá la"Entre Argentina y la Noche de las Ideas hay una historia de amor", dijo Lionel Paradisi Coulouma, director del IFA, durante la conferencia de prensa en que se presentaron las principales actividades del evento (el cronograma puede consultarse completo en https://lanochedelasideas.ifargentine.com.ar/programacion-2023 )."De los pequeños encuentros celebrados en la Costa Atlántica entre 2017 y 2020, pasamos a la versión virtual (donde la audiencia se amplió exponencialmente, con más de 12 mil participantes) y de ahí a la versión federalizada de 2022 que deriva en el encuentro que ahora pondrá de relieve las riquísimas afinidades entre Argentina y Francia", señaló Paradisi Coulouma. Todo eso, aprovechando, remarcó Pascal Casanova, responsable de la sede porteña."Estamos muy contentos de salir del verano porque marzo, con los colegios ya empezados y el año laboral ya funcionando, es una fecha que nos da gran visibilidad", agregó, al tiempo que ponderó la federalización del encuentro, porque "las Alianzas provinciales son grandes agitadoras a nivel local de cada una de las consignas que anualmente propone la Noche de las Ideas".Esta vez, "las consecuencias de la aceleración general de la vida cotidiana bajo los imperativos de productividad y rendimiento, con especial atención en la conectividad, el impacto ambiental y las segregaciones espaciales. Ese "¿Más? que se pregunta la Noche de las Ideas alcanzará los 40 años de la recuperación de la democracia en el país, la memoria y los derechos humanos."En todo el mundo se trabajará ese eje -resaltó-, una invitación a reflexionar sobre nociones de segregación y acumulación que han transformado profundamente nuestra vida contemporánea en los modos de extracción, producción y consumo. Cuestiones como el desarrollo demográfico (que alcanzó la marca simbólica de ocho mil millones de personas, pensadas a partir de la coyuntura argentina y de cada provincia".La pregunta sobre la democracia, graficó Gutiérrez, derivará a nivel local en "una revisión del 'Nunca más', cruzado con aspectos emergentes de este momento como el avance de una extrema derecha 2.0", así como "la necesidad de más derechos atravesada por temas como la inclusión o la perspectiva de género y otros desarrollos emancipatorios importantes para la región" como "su intersección con los feminismos"."En ese espíritu de agregar temas a nuestra conversación y profundizarlos hemos planificado cada encuentro", concluyó., especialmente en Argentina en este año de conmemoraciones y de expectativas en torno al proceso electoral que se viene", destacó desde la Embajada de Francia Enrique Sánchez Albarracín.Una reflexión, señaló, "sobre lo que no queremos más y sobre lo menos que podemos hacer para que no vuelvan más los terrores el pasado" y para "que acompañemos a las generaciones presentes y futuras frente a las incertidumbres que generan los grandes desafíos contemporáneos relacionados con el cambio climático , la pérdida de biodiversidad, los excesos de consumo, los vaivenes financieros yAsí como "los derroteros fascinantes o atemorizantes que suponen las transiciones de todo tipo: digital, energética, económica, social, cultural y, al fin y al cabo, humana", indicó Sánchez Albarracín, tras lo cual explicó que, caracterizado por inmensas disparidades en la distribución de posibilidades de desarrollo humano" y "porque la descentralización es una prioridad" para "generar diálogos interculturales y suscitar nuevas oportunidades".Así es quey de velar por un desarrollo sustentable con un foco en el Gran Chaco mediante una muestra en colaboración con la asociación Pro-Yungas y, con la idea de visibilizar la alteridad, se proyectará el filme "Apurimac: El Dios que habla", de Miguel Mato; mientras que en Córdoba la figura de la escritora francesa Camille Claudet (1864-1943) servirá para debatir sobre identidades no binarias, transexuales y disidentes en Argentina yde los modos de vida contemporáneos; en Rosario se debatirá sobre el concepto de urbanismo cultural como nueva herramienta de acción social y sobre derecho de género a través de la películaMientras que en Santa Fe, "un enorme corredor al aire libre sobre boulevard Gálvez abierto especialmente para la ocasión, promete quizá la visita más convocante de la feria, con una performance de Marcos López", adelantó Sánchez Albarracín; y en Venado Tuerto el tema será la diversidad (sexual, social y física) tratada a través de la muestra "Sport friendly, la cancha de la diversidad".En el espacio público porteño, por ejemplo,, entre otros de Mariana Enriquez y Cecilia Pavón; en tanto que el Centro Cultural Recoleta se concentrará en el debate de ideas. Entre los invitados a esta edición se encuentran el colectivo artístico Degrés y la museóloga francesa Cécile Dazord; así como el escritor Félix Bruzzone, la artista plástica Delia Cancela y el biólogo Diego Golombek.