Violencia y poder: la latencia de la impunidad patriarcal

El segundo juicio que busca determinar el femicidio y abuso sexual de Lucía Pérez y que tienen como imputados a Matías Farías y Juan Pablo Offidani, ha provocado múltiples debates y marcados posicionamientos que dejan a la luz las nociones acerca del Poder Judicial y la perspectiva de género, las tramas invisibles o apenas detectables del poder real, las señales de resistencia que buscan la impunidad y las complejas alianzas que sostienen los disciplinamientos patriarcales.Fue la ausencia de perspectiva de género, la estereotipación de Lucía y el no registro de las voces de las víctimas las que definen este momento de acuerdo a la Casación Penal. Entonces es preciso abordar la pregunta ¿de qué se trata juzgar con perspectiva de género?Hemos aprendido en más de 200 años de feminismos, que la teoría si se escribe y se piensa desde un género, el masculino, da como resultante un pensamiento del mundo androcéntrico, la pluralidad de miradas y lecturas nos otorgan la posibilidad de realizar análisis que comprendan la multidimensión y que nos permitan observar aquello que a simple vista no se logra, el rescate de las voces inaudibles, el reconocimiento y la reparación han sido empresas sostenidas.La perspectiva de género es ni más ni menos que poder advertir las relaciones de poder entre los sexos/géneros, cuando la perspectiva se omite se pierde de vista a quienes están en desigualdad y en una sociedad que aún sostiene un vigoroso sistema patriarcal, esto tiene varias implicancias, poner en lugar de víctimas a los victimarios y juzgar a las víctimas, son apenas dos de las consecuencias más nefastas.La falta de perspectiva de género es la norma en la actuación del poder judicial, sobre todo cuando, para favorecer la posición de los acusados, se indaga en la vida sexual de las víctimas. La operación es sencilla: si se demuestra que la mujer tenía una vida sexual activa, se echa un manto de dudas respecto a la acusación de violencia sexual, si ella consintió otras veces, es muy probable que en esta ocasión también haya consentido, para no consentir tiene que haber pruebas de defensa, rastros que dejen a las claras que no quería lo que estaba sucediendo. En ese aguantadero, no casa, no hogar como se quiso presentar en el primer juicio, sino tugurio, al que fue llevada y que por primera vez en siete años el poder judicial fue a reconocer, la voz (o los gritos) de Lucía quedaron fatalmente silenciados. No hay verdad más contundente que la muerte.También opera otro giro de sentido, aquel que defiende la supuesta autonomía de decisión libre y gozosa, sin medir el contexto y desarmando lo que es irrefutable, se trata de una adolescente que comienza a experimentar la vida frente a una banda criminal que busca captarla a ella y a sus compañeras de escuela a través de la venta y del fiado de estupefacientes.En un sinfín de oportunidades, quienes hacemos abordajes podemos escuchar a quienes ceden a pesar de no querer estar en esa situación por sentirse confundidas, por no animarse, por encontrarse en encerronas, por estar subjetivamente condicionadas a tener que aceptar, aunque no se quiera.El consentimiento debe ser libre, voluntario, asertivo, informado y renovado.El vetusto planteo que sin resistencia no hay violación, y/o que sin violencia física no hay violación, corre el foco sobre la cuestión del consentimiento. ¿Acaso puede no haber consentimiento para sostener una relación sexual sin que medie violencia? Los feminismos trabajaron mucho para desasociar estas tres ideas –violación-violencia-resistencia- como condición de posibilidad para pensar en violencia sexual.Se pondera, al igual que en otras causas una situación sin la palabra de la víctima por la sencilla razón que ya no puede hablar sino a través de su cuerpo y de la reconstrucción de los hechos. El desafío está planteado, y no es imposible de resolver. Tenemos dicho en nuestro informe “Intervenciones diferenciadas: acceso a justicia y traslados complejos” lo siguiente:“En este sentido, un ejemplo de abordaje paradigmático fue la investigación y juzgamiento del femicidio de Erica Soriano, quien desapareció, y su agresor fue condenado a 22 años de prisión sin que nunca haya aparecido su cuerpo. Por ejemplo, al momento de fundar la detención del agresor (previo a la condena), el juez de la causa pudo valorar la prueba a la luz de los aportes teóricos de los feminismos jurídicos para comprender que “los hechos de violencia familiar y/o contra la mujer, no pueden ser investigados como si fueran delitos comunes y sin características específicas” en donde “el magistrado realiza una valoración integral de la prueba: analiza diversos testimonios, resultados de pericias, patrones de conductas del imputado y de la mujer víctima, informes de especialistas en comunicaciones, etcétera. A través de distintos testimonios que se rescatan en la sentencia, la violencia basada en el género en la pareja se encuentra demostrada, y así es denominado por el juez”.De acuerdo a nuestro marco normativo, no está permitido decir cualquier cosa ni de cualquier modo para lograr una mejor situación procesal de los defendidos, y las y los abogados tendrán que entrenarse para poder demostrar que hubo consentimiento sin utilizar estereotipos de género que lo den por sentado. Esta situación saca a las/los profesionales del derecho de su lugar de confort, no puede ser una excusa para sostener prácticas patriarcales arraigadas en el quehacer jurisdiccional.Podríamos preguntarnos: ¿Cómo feministas encontramos deseable que se borren las marcas de subalternidad de Lucía Pérez para construir un supuesto consentimiento sexual? ¿con qué fines perderíamos la noción de desigualdad de poder?¿qué nos llevaría a dejar de escuchar las voces de las que ya no están?¿qué nos llevaría a ignorar las palabras de las familias de las víctimas?¿por qué cederíamos a la impunidad y el ostensible despliegue patriarcal?. Perder de vista al sujeto de la historia es perdernos a nosotras mismas.