Si Trump es detenido, temen que se repita el caos del asalto al Capitolio

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump podría ser arrestado este martes si se lo inculpa por comprar el silencio en 2016 de unacon la que habría tenido una relación, algo que él niega de forma rotunda y describe como parte de unay contra lo cual convocó a sus seguidores a manifestarse masivamente. Uno de los temores es que se repita elcuando el líder republicano instó a sus partidarios a ignorar los resultados de las urnas que dieron la victoria al demócrata Joe Biden.Trump anunció en su red social Truth Social durante el fin de semana que es posible que sea arrestado mañana por la Fiscalía de Nueva York debido al ocultamiento de un presunto pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio por una supuesta aventura amorosa.Las autoridades judiciales se preparan para la inculpación por el fiscal de distrito neoyorquino de Manhattan, Alvin Bragg, del político de ultraderecha, que podría ser simbólicamente detenido y esposado, en un hecho sin precedentes para un exmandatario estadounidense.El líder y precandidato presidencial republicano, de 76 años, niega todas las acusaciones, mientras que su abogada, Susan Necheles, acusó de extorsión a Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, yen contra de su cliente.Expertos legales dicen que aún faltaría más de un año para cualquier juicio en su contra, que, de ser así, podría coincidir con los últimos meses de la carrera presidencial por la Casa Blanca de 2024, de la que Trump ya afirmó que quiere ser parte.Más de una decena de oficiales del Departamento de Policía de Nueva York se reunieron este fin de semana con responsables de la seguridad del alcalde demócrata Eric Adamas, en previsión de protestas, según informó el diario The New York Times.Ante el, e incluso violencia, la policía neoyorquina dijo que "su estado de preparación es una constante en todo momento y en todos los casos" y que se está "coordinando" con la policía federal FBI y la fiscalía de Manhattan, informó la agencia de noticias AFP.Para el multimillonario Trump, que instigó el asalto del Capitolio protagonizado por cientos de sus seguidores el 6 de enero de 2021, se trata de una "caza de brujas" y el hecho investigado prescribe a los dos años., escribió anoche en Truth Social, y volvió a arremeter contra el servicio "corrupto" del fiscal Bragg, un magistrado afroamericano demócrata, elegido por la población, como todos los jueces y fiscales estatales del país.El caso se presenta jurídicamente complejo y la investigación se aceleró significativamente la semana pasada.La justicia neoyorquina trata de esclarecer si Trump es culpable de falsa declaración o de infringir la ley sobre financiamiento electoral, que es un delito penal, alMichael Cohen, antiguo abogado y ahora enemigo de Trump, encargado de entregar el dinero a Clifford, y la propia actriz declararon ante un gran jurado, un panel de ciudadanos elegidos por sorteo, cuyo veredicto puede llevar a una inculpación."Los fiscales casi nunca invitan al objetivo de la investigación a declarar ante el gran jurado a menos que tenga la intención de inculparlo", refirió el exfiscal y profesor de derecho Bennett Gershman.Según su colega Renato Mariotti, es probable que, en caso de inculpación, Trump, que vive en su mansión de Mar-a-Lago, en Palm Beach, estado de Florida,ente el tribunal de Manhattan.Pero por razones de seguridad y para evitar "un espectáculo", es "probable que no llegue al tribunal por la puerta principal", expresó Robert McDonald, profesor de derecho penal antiguo del Servicio Secreto que protege a los mandatarios estadounidenses.Este fin de semana, varios jefes republicanos salieron en apoyo de Trump, en particular su antiguo vicepresidente, Mike Pence, que se distanció del magnate en 2021, y con quien podría competir en las primarias por la nominación republicana a la elección presidencial de 2024.