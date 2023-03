Irán: el relator de la ONU habló de la comisión de crímenes de lesa humanidad

Una de las protestas en Irán. / Foto: AFP

Mahsa Amini, primero detenida por no usar "correctamente" el velo y luego presuntamenteasesinada.

Sanciones de la UE

El relator especial de la ONU para Irán denunció posibles "crímenes de lesa humanidad" en la República Islámica, sobre todo tras la muerte de la joven Mahsa Amini luego de ser detenida por infringir el código de vestimenta, a la vez que la Unión Europea (UE) añadió a clérigos y parlamentarios iraníes a su "lista negra" por la represión contra las mujeres.Las violaciones de los derechos humanos en Irán son "los más graves" en el país en estas últimas cuatro décadas, aseguró Javaid Rehman, en la presentación de un nuevo informe ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU en Ginebra. Suiza."La magnitud y la gravedad de las violaciones cometidas por las autoridades iraníes, en especial tras la muerte de Amini, apuntan a que se cometieron posibles crímenes internacionales, en particular crímenes de lesa humanidad, como asesinato, encarcelamiento, desapariciones forzadas, tortura, violación y violencia sexual, y persecución", dijo., agregó dijo el relator, informó la agencia de noticias AFP.Irán se vio sumido en una ola de protestas desde la muerte el 16 de septiembre de Amini, una joven kurda iraní de 22 años que falleció tras ser detenida por la policía de la moral por no llevar correctamente el velo.Según las autoridades, cientos de personas, entre ellas fuerzas de seguridad, fallecieron en el contexto de estas manifestaciones.En su informe, este relator, que está comisionado por el CDH, pero no se expresa en nombre de la ONU, señaló queTambién este lunes, los Estadosy la represión interna en Irán tras las manifestaciones por la muerte de Amini.Entre los sancionados se encuentran, informó la UE en un comunicado emitido en Bruselas.Además, el bloque incluye al Consejo Supremo de la Revolución Cultural, organismo promotor de varios proyectos que atentan contra la libertad de niñas y mujeres y discriminan a las minorías.El bloque europeo aseveró que el consejo es “un organismo de fijación de políticas del régimen” que “promueve varios proyectos contra la libertad de las mujeres y niñas, fijando límites a su vestimenta y educación. Sus decisiones también han discriminado contra las minorías”., por lo que los veintisiete países del bloque regional completan medio año de sanciones consecutivas desde octubre.Con la nueva ronda, las medidas restrictivas se aplican ahora a un total de 204 personas y 34 entidades.Estas personas tienen congelados sus activos en la UE y sobre ellos pesa una prohibición de viajar a territorio de la Unión.Aparte, está en vigor la prohibición de exportar a Irán equipos que puedan utilizarse para la represión interna y equipos de control de las telecomunicaciones.