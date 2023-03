Kicillof, De Pedro, Katopodis, Máximo Kirchner e Insaurralde inauguraron un hospital

Kicillof: "El Estado tiene que estar para reparar las injusticias y para generar igualdad"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sostuvo este lunes que "el Estado tiene que estar para reparar las injusticias y para generar igualdad", al encabezar un acto de entrega de computadoras personales a estudiantes de escuelas Nº1, N°5 y N°7 de Lomas de Zamora, en el marco del programa Conectar Igualdad Bonaerense.



"Creemos que el Estado tiene que estar para reparar las injusticias y generar igualdad, que ustedes tienen que partir del mismo lugar, después sí, esforzarse, pero no puede ser que esté tan mal distribuido y que haya desventajas", expresó el gobernador al referirse a los alumnos de las escuelas presentes.



Durante el acto, del que también participó el jefe de Gabinete, Martín Isaurralde; el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro; el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Federico Otermin y la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, el mandatario aclaró que "no vino a hacer campaña electoral" sino a reparar una situación de desigualdad.



"Hoy estamos de fiesta, cuando vean las redes sociales o algún programa de tele que les pueden decir que esto no es un acto de justicia, sino que es arbitrario, que es a cambio de algo, que tiene mala intención o que ustedes no se merecen la computadora, quiero aclarar estamos distribuyendo cerca de 200 mil computadoras a todos los pibes de la provincia de Buenos Aires", dijo el gobernador.



Explicó a los alumnos que la entrega de notebooks lo hacen porque "muchos de los que están acá no tienen computadora en la casa, menos todavía una personal, una de ustedes" y señaló que, sobre todo para quienes luego siguen sus estudios en una escuela técnica, "es una desventaja no contar con una computadora".



"Les van a hablar de la meritocracia, de que tienen que poner o que logren poniendo ustedes ganas o trabajo, pero hay cosas que tienen que ver con el punto de partida", advirtió.



En ese tono, les dijo a los estudiantes: "Ustedes se podrán sacrificar y buscar el mérito con todo lo que tengan, pero si parten de muy atrás o lejos, a eso lo llamamos desigualdad e injusticia y eso que hace que algunos puedan llegar y otros no, no es sólo esfuerzo sino las condiciones iniciales".



En la 151°apertura de sesiones legislativas, Kicillof había anunciado el lanzamiento del Programa Conectar Igualdad Bonaerense, por el que se destinarán cerca de 168.000 computadoras para los estudiantes del último año de la Educación Secundaria.