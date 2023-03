El fiscal ratificó la validez de la causa por espionaje ilegal en el macrismo

Silvia Majdalani fue procesada en la causa por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público. /Foto: Diego Izquierdo.

Los argumentos del fiscal

La causa por espionaje ilegal

El fiscal federal Franco Picardi dictaminó este lunes queante el planteo que había hecho uno de los exespías imputados, y que ahora debe ser resuelto por el juez que lleva el caso, Marcelo Martínez De Giorgi.En un dictamen de 55 carillas, Picardi pidió al magistrado que, informaron fuentes judiciales., concluyó la fiscalía.La defensa del acusado sostuvo que hubo violación de garantías constitucionales, falencias en la cadena de custodia de prueba y se refirió a la "teoría del fruto del árbol envenenado", en alusión al origen de la investigación en el fuero federal de Lomas de Zamora."Las pretensiones ventiladas no han exhibido perjuicios ni incumplimientos formales sustanciales, de imposible subsanación", concluyó el fiscal en el dictamen presentado ante el juez, quien aún no resolvió.El fiscal evaluó que el planteo "hace referencia a la violación de garantías constitucionales destinadas a asegurar la imparcialidad del juez; sin embargo, del examen cuidadoso de los hechos procesales destacados, no se advierte tal afectación", concluyó.Se trata de la causa querevocó los procesamientos en ese sentido y sólo dejó acusados a un grupo de exespías por supuesta violación a la ley de Inteligencia.a raíz de no haber controlado a estos agentes por entonces a su cargo, que habrían actuado por su cuenta a la hora de espiar de manera ilegal a las víctimas en la causa.La investigación se desarrolló en la Justicia Federal de Lomas de Zamora pero luego, por orden de la Cámara Federal de Casación, pasó a los tribunales federales de Retiro.Esto ocurrió en la etapa de revisión de procesamientos que se habían dictado a Majdalani, al ex titular de la AFI Gustavo Arribas y otros acusados por supuesta asociación ilícitaEse delito quedó descartado en Comodoro Py y por ello se revocaron los procesamientos de Arribas, Majdalani y los demás investigados por esta figura penal.