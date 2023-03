Lula ganó como aliados a Joseph Stiglitz y a los industriales paulistas

Banco Central de Brasil.

Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía. Foto: Archivo

Geraldo Alckmin y Lula Da Silva. Foto: Archivo

El Gobierno brasileño desplegó este lunes un movimiento nacional e internacional, queFiesp), para fustigar la política de elevación de tasa de interés del Banco Central, conducido por el bolsonarista Roberto Campos Neto, quien es defendido por el sector financiero.calificando a las tasas de interés como "pornográficas" al punto que los industriales paulistas pidieron ser tratados con los mismos incentivos que recibe el agronegocio para poder reindustrializar el país.luego de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusara al bolsonarista Campos Neto de tener de "rehén" a Brasil porque argumenta que con ese nivel de enfriamiento del crédito y el consumo el país no podrá crecer y generar empleo.Es por eso que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES, principal banco de fomento estatal de América Latina) utilizó este lunes un seminario internacional para bombardear la política monetaria heredada del bolsonarismo debido a que por la ley del Banco Central independiente de 2021 Campos Neto seguirá en el cargo hasta 2024.En el seminario,al afirmar que "las altas tasas no resolverán el problema de la inflación y generarán un movimiento recesivo"."Hay evidencias de que la tasa aumenta y disminuye su capacidad de producción. No se puede justificar ni en Estados Unidos ni en otros países la alta tasa de interés como respuesta adecuada a la inflación, es antiproductivo porque el Estado paga más servicios de deuda y disminuye su capacidad fiscal para invertirlo en el crecimiento del país y el desarrollo", aseguró Stiglitz.En el seminario,trazada por el Banco Central para 2023.por lo que hay espacio en el ambiente internacional para reducir la tasa de interés.El vicepresidente aseguró que el nuevo marco fiscal que prepara el Gobierno y que ha dividido a parte del oficialismo "servirá para dar seguridad" y colaborar con la tasa de interés.y "afecta a los pobres trasladando más lucros a los ricos" si no se la controla."No hay nada que justifique tener 8% de interés real por encima de la inflación cuando no hay demanda explotando y cuando el mundo entero tiene interses negativos. Somos el país de moda para atraer inversión en mercado de carbono, energía limpia y desarrollo sostenible", aseguró.En ese marco,, y en ese marco destacó la capacidad brasileña para liderar desarrollo sostenible contra el cambio climático."El mundo va a depender de tres países, Brasil, Indonesia y Congo, los BIC, que tienen las mayores tres selvas tropicales que pueden asegurar el cambio climático", sostuvo.Pero, quien calificó de "pornográfica" la tasa de interés del Banco Central de Brasil., alertó., heredero de la gigante textil Coteminas, reclamó al gobierno que si pretende reindustrializar debe revisar el sistema tributario que paga el sector productivo que dijo llega al 45%."El agro paga 5% contra más del 30% de la industria. Ofrezcan las mismas condiciones de créditos rurales y de subsidios a la industria", aseguró.para beneficiar al sector financiero y a los tenedores de títulos desfinanciando al Estado nacional., que según el mercado financiero mantendrá la tasa en 13,75% anual.Con estos índices,, según divulgó este lunes el boletín Focus del Banco Central.En tanto, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, está en el medio de la polémica y de fuego amigo dentro del gabinete por su proyecto de establecer un nuevo marco fiscal para reemplazar al techo del gasto público instalado por el expresidente Michel Temer con apoyo de los principales bancos.El techo del gasto fue suspendido y debe ser reemplazado por un nuevo marco legal a ser aprobado por el Congreso, pero el tamaño del ajuste y de ahorro del Estado determinado por Haddad ha generado por ejemplo rispideces con el jefe de gabinete, Rui Costa, que defiende una menor rigidez fiscal.