El Gobierno pagará al FMI el vencimiento por US$ 2.700 millones.

El Ministerio de Economía cancelará a fin de mes el vencimiento de US$ 2.700 millones previsto para el próximo martes con el Fondo Monetario Internacional (FMI),informaron fuentes del Palacio de Hacienda.de facilidades extendidas.Con ese desembolso se pagará el vencimiento del próximo martes por US$ 2.700 millones, según el entendimiento alcanzado con el organismo multilateral., al tiempo que mantuvo sin cambios la meta de déficit fiscal para este año en un 1,9% del Producto Bruto Interno (PBI).(EFF, por sus siglas en ingles) de 30 meses de la Argentina, que deberá ser aprobado a fin de mes por el Directorio Ejecutivo del organismo multilateral.La nueva meta implica llegar a fin de año con una acumulación de aproximadamente US$ 2.000 millones menos, aunque aún no hay precisiones sobre el sendero de acumulación para cada trimestre.