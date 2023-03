Las acciones bancarias están en rojo y el oro está cerca de alcanzar máximo histórico

El oro supera los US$ 2.000 la onza y está cerca de alcanzar máximo histórico

La cotización del oro superó los US$ 2.000 por onza y se aproxima al nivel máximo que alcanzó en agosto de 2020, cuando registró un valor de US$ 2.075.



Este lunes a la mañana en la apertura del mercado, el oro alcanzó los US$ 2.009,10 por onza, a la espera de la apertura de las bolsas europeas.



No obstante, con posterioridad, el precio redujo su avance y se ubicaba en US$ 1.977,25 dólares.



En las últimas sesiones, el oro subió a paso firme luego de desatarse la crisis bancaria en Estados Unidos, que arrastró también a Europa, por la quiebra del banco estadounidense Silicon Valley Bank y luego los problemas del suizo Credit Suisse, que derivó el fin de semana en el anuncio la adquisición de la entidad por parte del también helvético banco UBS.



El oro tocó su máximo histórico en agosto de 2020, cuando cotizó a US$ 2.075 y con la invasión de Ucrania, en marzo de 2022, llegó hasta los US$ 2.070.



Otro de los activos que se disparó con la crisis bancaria es el bitcoin. que superó los US$ 28.000 la unidad, su nivel más alto en casi un año, lo que implica un aumento de 68% desde que comenzó 2023.