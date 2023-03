Con Garavano, Torello y Rodríguez Simón citados como testigos, se reanuda el juicio político a la Corte

Para citar a Rodríguez Simón, la comisión enviará una nota a Interpol para que informe cuál es el procedimiento a llevar adelante a los fines de "garantizar que el testigo que se encuentra prófugo de la Justicia argentina comparezca a dar testimonio en la

Los testimonios se darán en el marco del proceso que lleva adelante la comisión que analiza la conducta de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. / Foto: Archivo

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados citó para este martes al exministro de Justicia del Gobierno de Cambiemos Germán Garavano; al senador José Torello, exjefe de asesores de la Presidencia y al prófugo Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, asesor judicial del Gobierno de Mauricio Macri, para que declaren ante ese cuerpo sobre el, que fue dictado en 2017 por el máximo tribunal La comisión que preside Carolina Gaillard, del, convocó también para el martes a las 13 a Santiago Otamendi, funcionario del Ministerio de Justicia; Horacio Diez, subprocurador del Tesoro; Juan Sebastián y Federico Morgenstern, de la vocalía del juez Carlos Rosenkrantz; y Gladys Cuervo y Zulema Chester, víctimas de la dictadura delEstos testimonios se darán en el marco del proceso que lleva adelante la comisión que analiza la conducta de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, y que tuvo como características los gritos y chicanas entre los legisladores del FdT y de Juntos por el Cambio (JxC).para "no legitimar" el proceso que se lleva adelante en la comisión de Juicio Político contra los integrantes de la Corte Suprema.La citación a Garavano fue propuesta por el diputado del FdT Rodolfo Tailhalde, quien propuso además convocar al exfuncionario y operador judicial del anterior Gobierno 'Pepín' Rodríguez Simón, quien se encuentra en Uruguay prófugo de la Justicia.Asimismo, la comisión volvió a citar a la abogada María Laura Roteta, de la Fiscalía Federal N 1 de La Plata, quien no había concurrido por encontrarse de viaje y se había comprometido a asistir en una futura reunión.También pidió la citación del abogado y exsecretario de Justicia del macrismo Santiago Otamendi; del extitular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos Horacio Diez y de los periodistas Silvana Boschi e Ignacio Miri, todos en relación al fallo del '2x1' emitido por la Corte durante el Gobierno de Cambiemos sobre el cumplimiento de las penas por parte de los autores de delitos de lesa humanidad.En tanto, para las 14,30 citó a Gladys Cuervo y Zulema Chester, ambas trabajadoras del Hospital Posadas; a Federico Morgenstern y José Sebastián Elías, de la vocalía de Rosenkrantz, y al abogado Macelo Mazzeo, que había estado convocado a la ultima reunión de comisión pero no concurrió.En esa última reunión, la comisión resolvió pedir al procurador general interino, Eduardo Casal, que se tomen lascontra el fiscal federal Carlos Stornelli, ante la renuencia del funcionario a concurrir a dar testimonio ante el organismo parlamentario, en el marco del proceso contra los miembros de la Corte.Stornelli fue quien, en la última feria judicial, propuso archivar dos denuncias casi calcadas para que se investigara si había delitos en las conversaciones atribuidas a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte, y Marcelo D'Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia en uso de licencia de la ciudad de Buenos Aires.