Una mujer y sus hijas fueron asesinadas a puñaladas y encontradas luego de un incendio

"La mató a sangre fría, no tuvo ni piedad por su hija", dijo un hermano de la víctima

Uno de los hermanos de Eliana Rodríguez, la mujer asesinada junto a sus hijas de 3 y 9 años en una casa de la ciudad bonaerense de Zárate, aseguró este lunes que su excuñado, detenido por el caso, "estaba perdido en la falopa" y que las mató "a sangre fría".



"Quiero justicia por mis sobrinas y por mi hermana. El loco la mató a sangre fría, no tuvo ni piedad por su hija", dijo esta mañana a la prensa Gabriel, uno de los hermanos y tío de las víctimas.



"Mató primero a mi hermana y después a mis sobrinas, sino ella lo mataba primero", agregó.



Consultado por cuál pudo ser el motivo del triple femicidio, respondió: "Estaría perdido en la falopa. El loco estaba pasado".



Sobre el imputado Juan José Cruza (25), el excuñado confirmó que "hace como dos meses" que estaba prófugo de la Justicia porque "tenía salidas transitorias y no volvió más" al penal, y que pese a ello se lo veía por el barrio y nadie lo buscaba.



También reveló que una tercera hija de su hermana asesinada, una adolescente de 14 años, "se salvó" porque no estaba en la casa al momento del hecho, sino en lo de la abuela.



"Estaba en la casa de mi mamá. La nena no quería venir porque andaban peleando", explicó Gabriel sobre su sobrina.



El joven también dio a entender que ayer, antes de que se descubriera el triple crimen, el ahora detenido pudo haber manipulado los celulares de su hermana y de una de las sobrinas para escribir mensajes con el objetivo de despistar a la familia y hacerles creer que estaban "en Tecnópolis".



Por último, confirmó que la familia y los vecinos fueron quienes entregaron a la Policía al presunto femicida.



"Acá había un fiscal o no sé qué era. El muchacho estaba en el fondo y nosotros le dijimos 'ahí está, tiene pedido de captura'. Nosotros no pudimos hacer nada", concluyó.



Marcelo, otro de los hermanos de Eliana, aseguró al canal Crónica TV que su hermana y Cruza estaban juntos "hace tres o cuatro años", y confirmó que su excuñado estuvo "tres años y pico en la cárcel" y que desde el "13 de febrero" estaba prófugo luego de una salida "transitoria" de la que "no volvió más".



"Nunca imaginé algo así, más allá de una discusión, un par de gritos, no pasaba", dijo Marcelo, quien confirmó que de la detención del acusado, ocurrida a la madrugada, participaron la Policía junto a vecinos y a algunos de sus hermanos.



"Se escapó por los techos, y la policía junto con los vecinos lo lograron agarrar", comentó y agregó que algunos vecinos "le dieron una linchadita", que no pasó a mayores porque fue retirado por personal policial.



Por último, afirmó que "jamás" pensó que Cruza podría ser capaz de realizar algo semejante y agregó: "Íbamos a la escuela juntos, tenía problemas de consumo".