Historico: "Rafa" Nadal sale del top ten tras 18 años

El españomientras que su compatriota Carlos Alcaraz recuperó el número 1 con su flamante consagración en el Masters 1000 de Indian Wells.Esas fueron las dos grandes novedades de la actualización realizada este lunes, que muestra a "Rafa" en el decimotercer lugar tras resignar 600 puntos y caer cuatro posiciones.Nadal no acudió al primer Masters 1000 de la temporada para recuperar su físico y llegar en mejores condiciones al inicio de la temporada en polvo de ladrillo, su especialidad.El exnúmero 1 del mundo hizo su ingreso al top ten el 25 de abril de 2005 cuando saltó del undécimo al séptimo escalón y desde entonces no lo abandonó hasta este lunes.Por su lado, Alcaraz desplazó al serbio Novak Djokovic del top del escalafón y recuperó el lugar privilegiado que había alcanzado la temporada pasada tras ganar el US Open. Djokovic tampoco estuvo en Indian Wells por no tener la vacuna contra el Covid-19 y Alcaraz necesitaba lograr el trofeo para reconquistar el Nro.1 , algo que consiguió con victoria frente al ruso Daniil Medvedev (6-3 y 6-2) en la final.Detrás del español se ubican Djokovic (2°), Stefanos Tsitsipas (3°), Casper Ruud (4°), Medvedev (5°), Felix Auger-Aliassime (6°), Andrey Rublev (7°), Holger Rune (8°), Hubert Hurkacz (9°) y Taylor Fritz (10°).Los argentinos integrantes del top 100 son los siguientes: Francisco Cerúndolo (31°, +1), Sebastián Báez (33°, +2), Diego Schwartzman (38°), Pedro Cachín (63°, +3), Federico Coria (67°, -3), Tomás Etcheverry (73°, -12) y Facundo Bagnis (100, -4).