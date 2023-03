Declaran el alerta amarilla por tormentas, vientos y continúa el alerta rojo por el calor

Foto: pepe Mateos.

Continúa la ola de calor

Localidades de San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires se encontraban la mañana de este lunes bajo alerta amarilla por tormentas, que pueden estar acompañadas por ráfagas, ocasional caída de granizo e intensa actividad eléctrica, mientras que en Tierra del Fuego y la costa de Santa Cruz se esperan vientos entre 50 y 70 kilómetros por hora, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)., se prevén tormentas en la zona central (zona baja de Belgrano, Juan Martín Pueyrredón, Coronel Pringles y General Pedernera) y en Córdoba se esperan en el centro y sur provincial (Juárez Celman, zona baja de Río Cuarto, Marcos Juárez, General San Martín, Unión, entre otros departamentos)., la alerta amarilla rige para localidades del sur, como Rosario, Constitución y San Lorenzo, en tanto que en Entre Ríos abarca a los departamentos de Colón, Gualeguaychú, Victoria y Gualeguay, entre otros.TambiénPara todos los casos los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 60 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual, a excepción de San Luis que se prevé entre 15 y 30 milímetros.Para los habitantes de las zonas bajo alerta por tormentas, el SMN recomendó evitar actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.Por otra parte,, incluida las Islas Malvinas, y las costas de Güer Aike y Corpen Aike, en Santa Cruz, por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora.El SMN aconsejó evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.El norte de la provincia dee continuaban este lunes bajo alerta roja por temperaturas extremas, con marcas promedio de 30 grados, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).Las localidades que se encuentran bajo alerta roja son Baradero, Ramallo, San Nicolás y San Pedro, en la provincia de Buenos Aires; Constitución, Iriondo, Rosario, San Lorenzo, Caseros y General López, en Santa Fe; y Gualeguay y Victoria, en Entre Ríos.y pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables, por lo que se recomienda aumentar el consumo de agua y no exponerse al sol en exceso ni en horas centrales (entre las 10 y las 16).Para esta zona, también, rigen alertas amarillas por tormentas para la jornada.Además,, donde las temperaturas máximas se ubicarán en torno a los 32 grados.A su vez, el SMN mantenía alertas amarillas para el noreste de Santa Fe, en General Obligado, San Javier y Vera, y también para el oeste de Corrientes en Goya, Lavalle, Esquina y Bella Vista, con máximas previstas alrededor de los 35 grados.En el caso del nivel naranja, el SMN advierte un efecto moderado a alto en la salud e indica que las temperaturas pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo; mientras que en el nivel amarillo el efecto es leve a moderado y los más afectados pueden ser niños y niñas, y personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.