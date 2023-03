"Dibu" Martínez arribo al país para sumarse al seleccionado argentino

Foto: Fernando Gens.

, uno de los héroes en la conquista del Mundial de Qatar,"Dibu" Martínez llegó acompañado de su compañero en el Aston Villa inglés, el mediocampista Emiliano Buendía, también convocado por el DT Lionel Scaloni para los primeros compromisos tras la consagración en Medio Oriente, el pasado 18 de diciembre.Ambos jugadores actuaron el sábado en la goleada sobre Bournemouth (3-0), que se decoró con un tanto del volante marplatense.Tras arribar en un vuelo procedente de Ámsterdam, los jugadores abordaron un transporte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para dirigirse al predio Julio Humberto Grondona, donde comenzará este lunes la concentración del seleccionado campeón del mundo.Con Martínez y Buendía ya son seis los jugadores del seleccionado llegados a la Argentina ya que el domingo lo hicieron Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul.Durante la jornada se completará el plantel, que en su gran mayoría desembarcará en un vuelo chárter procedente de Madrid.Entre todos los arribos se espera al capitán del equipo, Balón de Oro en Qatar 2022 y ganador del último premio FIFA The Best, Lionel Messi, que el domingo por la tarde participó de la derrota del Paris Saint-Germain frente a Rennes por la Ligue 1, en cuya previa fue silbado por un sector de la hinchada.El partido con Panamá se disputará el jueves desde las 20.30 en el estadio Monumental con localidades agotadas, después del fervor registrado el jueves pasado en el sistema de venta al que ingresaron más de 1,5 millones de usuarios en busca de algunos de los 63.000 tickets puestos a disposición. Otros 20.000, se estima, fueron reservados para ingresos de protocolo y compromisos comerciales.El segundo compromiso de la "Scaloneta" será el martes 28 frente a Curazao en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, que amplió su aforo de 30.000 a 42.000 ubicaciones con la remoción de las butacas en diferentes sectores. Las entradas para esa presentación todavía no fueron lanzadas a la venta.En tanto, el Gobierno dispuso este lunes que ambos partidos sean transmitidos de forma libre y gratuita por la Televisión Pública por considerarlo "contenido de interés relevante".Argentina encarará los dos amistosos con un plantel de 34 futbolistas, tras las bajas por lesión de Alejandro Gómez (Sevilla) y Alejandro Garnacho (Manchester United).El "Papu" será el único de los campeones mundiales que no estará presente en los festejos por no recibir al autorización de su club en plena etapa de recuperación de una intervención en el pie izquierdo que se realizó el pasado 10 de febrero.Los jugadores que acudirán a la convocatoria de Lionel Scaloni serán los siguientes:: Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Villarreal) y Franco Armani (River).: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla), Cristian Romero (Tottenham), Germán Pezzella (Betis), Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Marcos Acuña (Sevilla), Juan Foyth (Villarreal), Lautaro Blanco (Elche), Nehuén Pérez (Udinese) y Tagliafico.: De Paul (Atlético de Madrid), Leandro Paredes (Juventus), Alexis Mac Allister (Brighton), Guido Rodríguez (Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Thiago Almada (Atlanta United), Maximo Perrone (Manchester City), Facundo Buonanotte (Brighton), Giovani Lo Celso (Villarreal), Buendía (Aston Villa), Valentín Carboni (Inter) y Enzo Fernández.: Ángel Di María (Juventus), Lautaro Martínez (Inter), Julián Álvarez (Manchester City), Paulo Dybala (Roma), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Lionel Messi (París Saint-Germain), Nicolás González (Fiorentina) y Giovanni Simeone (Napoli).