Ante la negativa de TyC, la TV Pública transmitirá gratis todos los partidos de la Selección

Foto: Fernando Gens.

Se trata de la Resolución 228/2023 que lleva la firma del jefe de Gabinete, Agustín Rossi.La decisión se basa en el artículo 77 de la Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual que garantiza el derecho al acceso universal - a través de los servicios de comunicación audiovisual - a los "contenidos de interés relevante y de acontecimientos deportivos, de encuentros futbolísticos u otro género o especialidad"."No hace falta desarrollar extensamente lo que significa la práctica del fútbol para los y las habitantes de la República Argentina y, menos aún, por su proximidad en el tiempo, la importancia que adquirió la obtención por parte de la selección masculina argentina de fútbol del campeonato del mundo en la 'Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022', que significó el tercer título mundial en su historia", señalan los considerandos de la medida.La resolución fue dispuesta luego de que, el pasado 9 de marzo, la empresa Torneos y Competencias informara que "no vendería los derechos" y que, en consecuencia, "los encuentros amistosos de la Selección sólo podrían ser vistos a través de la señal de cable privada TyC Sports de la cual el Grupo Clarín es uno de sus accionistas mayoritarios", indicó el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, en una serie de mensajes que publicó este lunes en la red social Twitter al dar a conocer la medida."Durante las últimas semanas, la @TV_publica realizó las gestiones necesarias ante la empresa Torneos y Competencias para adquirir los derechos de transmisión de los partidos amistosos de la Selección Argentina de Fútbol, tal como ocurrió para el mundial de Qatar 2022. En esta ocasión, las cosas fueron distintas:Por ese motivo, "ante la indudable expectativa que genera en nuestra sociedad la posibilidad de ver al equipo campeón del mundo y el reconocimiento de que la transmisión de los partidos por un canal privado no garantiza el derecho al acceso universal, el Gobierno nacional insistió en las negociaciones para que el grupo empresario revirtiese su posición", aseveraron las fuentes.En tal sentido,"Esta decisión garantiza el derecho de acceso universal a los contenidos de los partidos y habilita al gobierno a aplicar las penalidades que correspondan si la empresa no cumpliese con la resolución, las que pueden llegar hasta su exclusión del registro como empresas prestadoras de servicios audiovisuales", agregaron.Por su parte, en sus mensajes a través de la red social Twitter, Agustín Rossi señaló que "esta decisión garantiza el derecho de acceso universal a los contenidos de los partidos" y advirtió que, "si la empresa no cumpliese, se podrán aplicar las penalidades que las actuaciones determinen, que pueden llegar hasta su exclusión del registro como empresas prestadoras de servicios audiovisuales"."La TV Pública y sus repetidoras provinciales son las únicas señales capaces de garantizar el libre acceso a estos espectáculos deportivos de alto interés social y cultural", señalaron desde el Gobierno.. Las 240 repetidoras analógicas, la TDA y la alianza con los 24 canales públicos que dependen de gobiernos provinciales y universidades nacionales permiten garantizar una cobertura total para los 46 millones de argentinos y argentinas", se subrayó.El primer partido amistoso de la selección argentina se jugará este jueves en el Estadio Monumental ante Panamá, en tanto el siguiente tendrá lugar el martes 28 de marzo en la ciudad de Santiago del Estero, ante Curazao.