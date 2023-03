Salinas Grandes, el fascinante desierto blanco que cautiva a viajeros de todo el mundo

Salinas Grandes. / Foto: Prensa

Camélidos silvestres como guanacos, vicuñas y domésticos como la llama son los animales característicos de la región que pueden verse durante el viaje

Salinas es uno de los destinos de Jujuy que mayor demanda tiene y uno de los que más estamos utilizando para la promoción nacional e internacional de la provincia.

Las Salinas Grandes invitan a un paseo en cualquier época del año para disfrutar de nuevas aventuras y emociones tan pronto se empieza a descubrir, que se impone ante la mirada con una implacable belleza., donde emerge como un mar cristalino a 3.450 metros de altitud, el salar seduce al viajero solitario, a grupos familiares o a amigos, que arman sus propias excursiones y ensayan divertidas perspectivas al tomarse fotos con el impactante telón de fondo del paisaje.El recorrido se aprovecha al máximo y conmueve especialmente cuando, al momento de caminar por esa gran alfombra blanca, con una capa de entre 10 y 50 centímetros de sal, la mirada se posa en el horizonte y se detiene por completo ante el fascinante panorama que además en verano, por las lluvias, forma un espejo gigante espectacular para la vista.y llegar hasta unas pequeñas lagunas conocidas como Ojos del Salar.Los rayos del sol pueden ser inconvenientes durante el paseo, por esoCamélidos silvestres como guanacos, vicuñas y domésticos como la llama son los animales característicos de la región que pueden verse durante el viaje.De hecho,Las Salinas Grandes son el resultado de un proceso geológico de hace 10 millones de años que convirtió al lugar en lo que es hoy, una cuenca endorreica que los pobladores aprovecharon para su sustento.fueron arrastradas por las aguas hacia las zonas más bajas conformando la depresión tectónica.Las grandes amplitudes térmicas y la acción de los fuertes vientos causaron la erosión y la producción de materiales más finos que cubren la superficie de los relieves. Dentro de ese ecosistema, las alternativas para el viajero se concentran básicamente en los paisajes que componen salinas, estepas, altiplanicies y lagunas rodeadas por cadenas de cerros precordilleranos con una vegetación muy limitada, escasa.Algunos caseríos de comunidades originarias se pueden divisar a la distancia., cuando se estableció con fuerza esa tarea, ya sea para el autoconsumo o para el trueque comercial."Se sigue un proceso que va desde nuestros ancestros hasta el día hoy. La sal tiene una gran influencia en la zona y se vende en cantidades a distintas partes del país", indicó a Télam, integrada por siete comunidades de la Puna.En su lugar de trabajo enseña a contingentes de turistas el proceso de extracción de sal utilizando sus propias herramientas, tras los guiados al sector de la extracción industrial y a los Ojos del Salar. Alancay, de 37 años, no forma parte de los "guías convencionales" que brindan el servicio a la gente que llega "espontáneamente" a las Salinas, ya que la cooperativa solo trabaja mediante reservas.fue reconocido en 2019 como una de las 7 Maravillas Naturales Argentinas, y en 2017 fue consignado como uno de los "17 Lugares más Salvajes y Hermosos del Mundo" por el portal de National Geographic.Los últimos años apuntalaron el crecimiento del destino en Jujuy a la par de la Quebrada de Humahuaca o de las Yungas, en el sureste provincial. La Puna se caracteriza por no tener contaminación lumínica, por lo que la condición es ideal también para la práctica del turismo astronómico.Así, cielos diáfanos y despejados en lugares altos convocan a turistas nacionales e internacionales con guiados nocturnos en la experiencia de captar fenómenos de universo.El alojamiento en la zona de las Salinas Grandes es mínimo, por lo que los turistas buscan hospedaje en otras localidades,como por ejemplo, Purmamarca.La única estructura que permite dormir dentro de las Salinas Grandes es un campamento con domos lujo completamente equipados.a Télam sobre esta iniciativa privada.Otro "elemento clave" para que el destino haya dado un salto cualitativo es el hecho de poder extender el circuito de Salinas hacia el Centro de Interpretación de Barrancas (de la localidad de Barrancas) "dándole un producto cultural que antes no tenía"., donde también se puede realizar una estadía para un viaje más corto (66 km).Desde Purmamarca hay que atravesar(msnm), pasando por tramos con pronunciadas ondulaciones.Durante una hora y media, las vistas panorámicas son imperdibles, hasta desembocar en una recta que llega a las Salinas Grandes., mientras que abonar por el servicio a un guía en las Salinas sale 1.500 pesos (por auto).