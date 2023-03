La marcha del 24, recargada por el festejo por 40 años de democracia y reclamos a la Corte

Convocatoria a la marcha del 24 de marzo. / Foto: Leo Vaca

Una marcha anterior de la Plaza de mayo un 24 de marzo. / Foto: Camila Godoy.

La histórica marcha del 24 de Marzo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia se realizará este año al cumplirse el 47 aniversario del último golpe militar y en sintonía con los 40 años de democracia ininterrumpida, y en esta ocasión, se prevé que un sector de la manifestación continúe hacia el Palacio de Tribunales para pedir la renuncia de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.Así lo informaron desde el espacio político "Les Jóvenes", que convocaron a una movilización ese mismo viernes, luego de la marcha tradicional, para "pedir la renuncia" de los jueces del alto tribunal, a los que acusan de estar "destruyendo la democracia".Desde "Les Jóvenes" consideraron "probable" que en el documento de los organismos de Derechos Humanos con el que finalizará la marcha se anuncie la invitación, a quienes deseen, de continuar hacia la sede de la Corte."A 47 años del golpe genocida, Memoria, Verdad y Justicia para defender la democracia", reza la convocatoria oficial a la marcha a Plaza de Mayo, y agrega: "Corporación judicial nunca más"., reza el texto.Entre ellos figuran las firmas de: Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Asociación Buena Memoria, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.En tanto,s."¿Nos vemos el 24?", invitaron a través de la publicación de un spot con imágenes que realzan la consigna "Memoria, Verdad y Justicia".La Izquierda se movilizará a Plaza de Mayo bajo las consignas "Contra la impunidad de ayer y de hoy" y "Por juicio y castigo contra todos los responsables militares civiles y eclesiásticos de la última dictadura y la represión y criminalización de la protesta social en la actualidad"."No al FMI, no al pago de la deuda externa" es otro de los lemas que llevarán los sectores de Izquierda a la Plaza el próximo 24 de marzo.Desde las redes sociales de la Izquierda anticiparon que "el próximo viernes" volverán a gritar "No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos".La agrupación feminista Pan y Rosas -también perteneciente a la izquierda- también sumó su voz a esta convocatoria a la Plaza."Las mujeres que salimos a las calles el último 8 de Marzo, que nos organizamos de manera independiente de los Gobiernos, los empresarios y la Iglesia ,y junto a las trabajadoras, queremos hacernos oír con fuerza el próximo viernes 24", anticiparon.Desde la agrupación Les jóvenes dijeron a esta agencia que la iniciativa para movilizarse a Tribunales tiene que ver con que el Poder Judicial está "destruyendo la democracia".El dirigente Diego Belaunzarán dijo a Télam que "a 40 años de recuperar la democracia, este 24 de marzo tenemos que terminar la histórica movilización en el lugar donde están queriendo destruirla".El referente de la agrupación señaló que el Poder Judicial "proscribe a una líder popular que la gente quiere votar", en referencia a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y agregó que tampoco "están investigando a los responsables del intento de asesinato en su contra", ocurrido el 1 de septiembre del año pasado."La situación es dramática y por eso convocamos a que el pueblo se movilice y llenemos Tribunales pacíficamente", subrayó.También recordó el beneficio del "2x1" que los miembros del máximo tribunal otorgaron en 2017 para las penas de prisión por delitos de lesa humanidad, y para lo cual, recordó, hicieron "oídos sordos a reclamos de mujeres y diversidades", así como ahora "fallan en favor de las corporaciones".Sumaron que por otra parte tampoco "investigan a los responsables de incendios forestales".Para la agrupación, se trata del mismo Poder Judicial que "frenó el decreto que regulaba las telecomunicaciones como servicio esencial, que permitió la cautelar a prepagas de salud y que no dijo nada ante el préstamo millonario del FMI", por lo que se preguntó: "¿Dónde estuvo para impedir el endeudamiento criminal?".Según lo previsto, la movilización hacia el Palacio de Tribunales, en Talcahuano y Lavalle, comenzará alrededor de las 18."Hay que resignificar la memoria para que no se vacíe. Estamos profundizando la jornada de Memoria, Verdad y Justicia", adelantó Belaunzarán.El dirigente recordó que cuando la Vicepresidenta "dijo que tomemos el bastón de mariscal, no tiene que ver con que alguien lo agarre sino que nuestra interpretación es dejar de hacer lo que veníamos haciendo. Porque nos trajo a esta democracia debilitada, coartada, a punto de que no sea más democracia"."Aprendimos que no hay otra forma, con este poder mafioso que está gobernando el país, que ir de frente y decirle que no van a poder contra el pueblo organizado", subrayó.Y remarcó: "Nos queremos quedar a vivir en esta patria y vamos a poner el cuerpo para defenderla. Tenemos que luchar para cambiar las condiciones de esta democracia".En septiembre de 2021, presentaron el documental "¿Qué queremos hacer?", al que definieron como "un grito generacional".El documental estaba protagonizado por jóvenes de 13 localidades de Argentina que relataban sus realidades e inquietudes en medio de la pandemia de coronavirus."Nuestro planteo político es desde lo gremial: tiene que haber una organización gremial de les jóvenes en tanto generación. Las generaciones millennial y centennial afrontan dos problemas inéditos para la historia de la humanidad: la digitalización de la vida y el cambio climático. Tiene que haber una unidad generacional para empoderarnos, porque los espacios tradicionales poco tienen en cuenta nuestras voces", exhortó Belaunzarán.