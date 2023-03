Arranca en la TV Pública una nueva temporada de "SIC. Periodismo textual"

Galende y Vargues conducen SIC.

El programa "SIC. Periodismo textual", conducido por Luciano Galende y Úrsula Vargues comenzará este lunes a las 23 su, define Galende las premisas que guían una forma de hacer periodismo televisivo donde son importantes la investigación, la crónica y la imagen, elementos que la televisión argentina extraña con desesperación.Al mismo tiempo que pone en discusión temas de la agenda profunda y permanente relacionados con los desafíos de la Argentina, "SIC" también manifiesta un modo de producción de contenido periodístico que busca "retomar la tradición de la crónica audiovisual que está un poco menospreciada en la actualidad", señala Galende."El programa -remarca el periodista que conduce por Radio 10 "20-22" de lunes a viernes- tiene una serie de elementos que refuerzan la idea de territorio, no solo salir a buscar a los entrevistados sino también las locaciones, cómo se va narrando el off, cómo los conductores vamos contando lo que estamos haciendo".Luciano Galende: No buscamos temas que tengan que ver con la operación o el decir político pero sí hay una línea política que son los temas de soberanía, la hidrovía, el litio, Vaca Muerta, la producción energética; son temas que trabajamos mucho el año pasado y que este año vamos a seguir propiciando en la misma línea y que tienen que ver con qué hace Argentina para estar en situaciones que la ponen en un lugar de deuda y ver qué se hace para que eso se vaya modificando.LG: Hay un paisaje de entrevistados y enfoques que contemplan las diferencias sin que sea una traba para pensar lo que está pasando. Es una especie de desafío sortear los escollos que te dejan acelerando en el barro sin poder salir de ese lugar, nosotros tratamos que el tema que estamos tocando sea hablado por todos los que están vinculados con la problemática; en un programa puede haber 10, 12, 15 entrevistas.LG: Hay un equipo de producción periodística que se encarga de pensar y diseñar el mundo de las entrevistas y la multiplicidad de enfoques sobre un tema, ellos y nosotros proponemos los personajes, se arma una carpeta en donde se van poniendo el contenido, la gente que queremos buscar, las preguntas que queremos hacer y las primeras escaletas que se hacen respecto de cómo queremos contar, pero básicamente el proceso es la elección del tema, de los entrevistados, la construcción narrativa periodística y después todo lo que se le pasa a realización y a edición para que en imagen el contenido tenga su correlato.LG: El eje es la soberanía, ver cómo se crea y distribuye energía, los recursos naturales estratégicos de Argentina respecto de la reconversión mundial. Algunos programas, los más inmediatos, están destinados a los 40 años de democracia, la situación del poder judicial, qué está pasando con el Riachuelo.LG: Bastante, este es un programa donde se pone el cuerpo de manera literal, no es retórico, es fáctico; ponés el cuerpo, esperás, te trasladás, estás con la gente cara a cara, en exteriores y fue duro todo eso con estas temperaturas.