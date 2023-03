Rossi: "Este año se juega mucho más que una elección. Se juega una parte de la historia"

Agustín Rossi. / Foto: Pepe Mateos

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, advirtió que en las próximas elecciones se juega "una parte del sentido de la historia" porque "nunca" hubo una derecha que diga "lo que viene a hacer", al tiempo que señaló que la oposición no va a poder "resolver" los problemas que ellos mismos "generaron"."Este año se juega mucho más que una elección., expresó Rossi al encabezar un plenario de la Corriente Nacional de Militancia en Rosario.Ante 300 militantes, el funcionario remarcó que en las elecciones presidenciales "se juega una parte del sentido de la historia" yAdemás, sostuvo que la oposición "no puede hablar como si hubiese nacido de un repollo" y afirmó que "no van a poder resolver los problemas quienes los generaron", en referencia a la coalición de Juntos por el Cambio (JxC), que gobernó entre 2015 y 2019.Asimismo,El ministro coordinador también resaltó que confía "en la inteligencia, el compromiso y el patriotismo de los principales dirigentes" del oficialismo y apostó que encontrarán "la mejor arquitectura electoral que lleve al FdT a la victoria" en las elecciones.Del encuentro participaron también el presidente del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez; su par del bloque justicialista de la Cámara de Diputados de Santa Fe y precandidato a gobernador por esa provincia, Leandro Busatto; el jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo nacional y precandidato a intendente de Rosario, Roberto Sukerman; la concejala de esa ciudad por el FdT-PJ Norma López y el precandidato a concejal por Rosario Juan Giani, entre otros.