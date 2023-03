Los entretelones de la puesta argentina de "Matilda"

Parte del estreno de "Matilda". /Foto: Camila Godoy.

El asombroso universo de "Matilda", que magistralmente llevó al cine Danny DeVito y que luego tuvo versión musical en Broadway, desembarcará en Argentina el próximo 1 de junio en el teatro Gran Rex conquienes apuestan "a marcar un antes y un después en la puesta teatral de Argentina y en sus carreras"., expresó Aristarán en charla con Télam, en el marco de la presentación del elenco del musical, en una importante librería porteña.El humorista, músico y mago Aristarán interpretará a la despiadada directora de escuela Tronchatoro, la principal antagonista de la novela "Matilda", de Roald Dahl."Matilda" llegó a la pantalla grande en 1996 dirigida y protagonizada por Danny DeVito y pasó luego a Broadway en versión musical, para luego desembarcar, en diciembre pasado, como película en la plataforma Netflix.En tanto,, los malvados e indiferentes padres de la pequeña Matilda; mientras que la actriz, conductora y bailarina Laurita Fernández encarnará a la señorita Miel, la dulce y cariñosa maestra de la niña."Hay muchos padres que están ausentes y acá está el mensaje de que hay que estar más atentos, saber qué problemas tienen tus hijos en el colegio, qué leen, el uso de las redes sociales; como papás no podemos estar en nuestro mundo atrás de facturar, de vender. Desde el humor se critica y mucho, y siempre es más efectivo", afirmó Listorti, quien se desempeña hace décadas como conductor en televisión y este es su debut en un musical.Metilli coincidió en que "es una historia que sigue vigente porque habla del maltrato infantil, visibiliza el tema, y en el relato son los chicos los que hacen una revolución, y ese es el deseo que tuvimos todos cuando éramos niños y teníamos miedo o fuimos maltratados, esa ilusión de cerrar los ojos y hacer explotar por el aire a quien te hizo daño y observarlo plasmado es fantástico. Es una catarsis poder verlo, porque lamentablemente el maltrato sigue existiendo".Con la dirección de Ariel del Mastro y las actuaciones de Isabella Sorrentino, Victoria Vidal y Catalina Sofía Picone, que serán las niñas que interpretarán a la protagonista de la historia."Matilda" desembarcará en la sala de avenida Corrientes 857, estará en cartel durante ocho semanas y ya protagoniza un boom inédito con 10.000 localidades vendidas de manera anticipada según informó este domingo la cuenta @multiteatro.Agustín "Soy Rada" Aristarán: Es un megamusical increíble para toda la familia, donde pasa lo que todos queremos que pase, que esa niña que está sufriendo mucho y no tiene protección va a estar bien y va a ser la heroína, y la mala, que soy yo, termina siendo destruida.José María Listorti: Yo destaco la adaptación de esta versión argentina.Fernanda Metilli: Tiene una puesta espectacular, algo que nunca se vio en Argentina.Laurita Fernández: Primero destaco que se hace bajo los estándares de Broadway, se trae a Argentina con toda la producción que eso conlleva, y luego destaco a los niños, que son los verdaderos protagonistas, que los ves y te quedas maravillado; son hipnóticos.AA: Estoy en el proceso de investigación de cómo encontrar a Tronchatoro, tengo la suerte de tener una máscara increíble tanto en la cara como en el cuerpo porque es un personaje mucho más grande que yo, y tiene una energía totalmente opuesta a la mía. Es mala de verdad, no es una caricatura de los malos. Entonces tengo que ir a un lugar totalmente opuesto al que propongo, yo tengo un humor muy blanco, buena onda, no hay bardo y Tronchatoro es un bardo total.JML: Mi personaje es un chanta, un ignorante, al que no le importan sus hijos, solo quiere ganar plata, cagar a la gente. Me fascinan esos personajes, los villanos ignorantes me divierten mucho. Ya desde el casting me disfracé para que no vean a José María. Con tantos años de exposición en la tele haciendo humor, este es un desafío inmenso. Me preparé con un coach vocal y actoral. Es emocionante que me puedan ver haciendo otra cosa, en algo que no hice nunca.FM: Los padres son crueles y eso está muy trabajado de parte del director. Mi personaje es muy superficial, pero acá la propuesta es que sean más humanos, entonces cuando son malos no es cáscara, son malos de verdad.LF: El mío es un personaje que ve el mal que les hacen a los chicos pero que no se anima a involucrarse, no es valiente, es quedada hasta que aparece Matilda en su vida. Es una mujer que luego se transforma y toma la responsabilidad de adoptar y criar a una chica.Interactuando con las nenas que van a interpretar a Matilda me sentí muy cercana a lo que le pasa a Miel. Es un personaje que siento muy cercano.AA: Es la misma historia, si bien van a estar los cambios que haga el director y la adaptación, y va a haber algunas cosas diferentes, pero estará esa niña que lee mucho, que tiene poderes y su archienemiga que es Tronchatoro, además de los padres, que son una porquería, que está rodeada de mal, pero que termina saliendo adelante siendo la heroína de la historia.FM: Los personajes van a estar con esos colores y todo ese desparpajo.LF: Acá hay una Matilda más guerrera, que toma las riendas, con mucha potencia y en cuanto a Tronchatoro, va a ser la misma a pesar de los tiempos que corren, ella sigue maltratando a los chicos.AA: ¿Para argentinizarla? Sí, por suerte sucede eso.JML: Hay chistes que se pusieron para que los entiendan los chicos de acá. Ya en el casting del Mastro nos dijo que no lo hiciéramos neutro, que sea argentino, sobre todo en la forma de hablar.FM: Sí, el humor es muy cultural, tiene que ver con el lugar en el que estás.AA: Que sea un musical transformador para la gente, que lo disfruten y los haga pensar y, sobre todo, que los conmueva. Es un musical que los va a pasar por todas las emociones, hay mucha risa, momentos de tensión y de terror y también va a haber dulzura y amor.FM: Las expectativas son las mejores. Creo que va a ser un antes y un después en la puesta teatral de Argentina.JML: Y sin dudas también va a ser un antes y un después en nuestras carreras.