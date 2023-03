Atacaron oficinas del líder conservador de Francia por la reforma jubilatoria de Macron

Atacan oficinas del líder conservador de Francia por la reforma jubilatoria de Macron. Foto: Twitter Eric Ciotti

Sindicatos franceses prometen continuar las protestas contra la reforma jubilatoria de Macron VER VIDEO

Cette nuit ma permanence a été caillassée.



Les nervis qui ont fait ça veulent par la violence faire pression sur mon vote lundi.



Jamais je ne céderai aux nouveaux disciples de la Terreur. pic.twitter.com/8sgs3q85HF — Eric Ciotti (@ECiotti) March 19, 2023

La oficinas fueron atacadas anoche a piedrazos. Foto: Twitter Eric Ciotti

El mensaje que dejaron los manifestantes. Foto: Twitter Eric Ciotti

Sobre la reforma

Las oficinas de la ciudad de Niza del líder del partido francés Los Republicanosconservadora para que bloqueen la reforma jubilatoria del presidente Emmanuel Macron en una votación prevista para el próximo lunes en el Parlamento.Eric Ciotti tuiteó una foto de su oficina en la ciudad de la Riviera francesa con las ventanas rotas, luego de que le arrojaran un adoquín. En la fachada del edificio se podía leer además una pintada que decía “la moción o la piedra”, en referencia a la votación contra la reforma jubilatoria del próximo lunes en la Asamblea Nacional. Tras semanas protestas masivas contra su plan de elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años, el presidente liberal, reelecto en abril de 2022, ordenó la semana pasada a la primera ministra Elisabeth Borne invocar un poder constitucional especial para aprobar la reforma por decreto y eludir una votación en la Cámara Baja del Parlamento.En respuesta,La aprobación, en principio difícil, de cualquiera de ellas anularía el decreto presidencial que utilizó la disposición constitucional -el artículo 49.3- y, por ende, la reforma jubilatoria, que ya tenía media sanción del Senado.Esto obligaría a la primera ministra, Elisabeth Borne, a presentar su renuncia, y a Macron a designar un nuevo gabinete, según la forma de Gobierno semipresidencialista de Francia.Ninguna moción de censura ha tenido éxito en Francia desde 1962, y la alianza centrista de Macron todavía tiene la mayoría de los escaños en la Asamblea Nacional, pese a haber perdido la mayoría absoluta el año pasado., lo que significa que no habría suficientes votos para detener la ley.: “Nunca me rendiré ante los nuevos discípulos del terror”.Una minoría de conservadores podría desviarse de la línea de Los Republicanos, pero queda por ver si están dispuestos a derrocar al Gobierno de Macron., luego de dos noches sucesivas de manifestaciones que terminaron con disturbios y enfrentamientos, y con más de 122 detenidos el pasado sábado solo en París, informó el Gobierno., informó la agencia de noticias francesa AFP.fueron detenidas el pasado sábado en una manifestación de unas 4.000 personas en París, informó el Ministerio del Interior.Durante la marchaOtras 15 personas fueron detenidas en la ciudad de Lyon después de que la policía afirmara que "grupos de individuos violentos" generaran enfrentamientos.En total,, dijo el Ministerio del Interior.y en el puerto de Marsella cientos de personas marcharon en las calles.El sindicato CGT anunció que los trabajadores van a paralizar la mayor refinería de petróleo de Francia, situada en Normandía, en el noroeste.Hasta el momento, las huelgan sólo habían impedido la salida de combustible de las refinerías, pero no han logrado paralizar completamente las operaciones., donde unas 10.000 toneladas de residuos que se acumulan en las calles. Además de aumentar la edad legal para jubilarse,El Gobierno afirma que estos cambios son necesarios para evitar ahondar en el déficit en las próximas décadas en las que Francia enfrenta un envejecimiento de la población.PeroLas encuestas muestran una oposición a la subida de la edad de jubilación entre la opinión pública.Una encuesta de 2.000 personas publicada este domingo por el diario Journal du Dimanche"Yo no creo que vaya a haber una mayoría para que hacer que caiga el gobierno", dijo, sin embargo, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, al diario Le Parisien.