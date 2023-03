Una mujer reconoció haberse robado a una beba recién nacida de un hospital de La Matanza

Foto: archivo

Una de las mujeres acusadas por el robo de una beba recién nacida de un hospital público de la localidad bonaerense de, y que apareció siete horas después abandonada en una iglesia cercana, se hizo cargo de la sustracción de la menor de edad en su declaración indagatoria, mientras que desligó a su hija y a su pareja del hecho, informaron este domingo fuentes judiciales.Así lo indicóante el fiscal Gastón Bianchi, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del Departamento Judicial de La Matanza, que indagó a la acusada y la imputó por el delito de "sustracción de menores".Al respecto, voceros judiciales indicaron a Télam queal asegurar que no participaron del robo de la menor de edad.Sin embargo, ambos jóvenes también fueron imputados y continuarán detenidos a la espera de que el Juzgado de Garantías interviniente resuelva si deben permanecer bajo prisión preventiva.Por su parte,Fuentes judiciales informaron a Télam que las tres personas están acusadas de, ubicado en avenida Brigadier General Juan Manuel de Rosas al 6000, en el partido de La Matanza.Luego de casi siete horas de búsqueda, en la que la imagen de la recién nacida fue viralizada en las redes sociales,Tras un llamado telefónico anónimo y una foto, agentes policiales llegaron a la iglesia, y hallaron a la niña junto al joven de 21 años, quien fue aprehendido, detallaron a Télam los voceros. Horas después, en jurisdicción de la comisaría de Altos de Laferrere,De acuerdo a los investigadores, una de ellas, a la 1.30 de esta madrugada, solicitó entrar a una habitación del hospital Paroissien pero le fue negado el acceso, mientras que la otra lo hizo durante el amanecer, informaron fuentes judiciales a Télam.Esta segunda mujer se había retirado del centro de salud con una mochila y se encontró con la otra, para luego dirigirse hacia la ruta nacional 3, según pudieron reconstruir los investigadores en base a los registros de cámaras de seguridad del centro de salud.En tanto,, contó a la prensa que a la niña "le habían cambiado la ropa, le pusieron ropa de varón, le compraron una mamadera y pañales, le dieron leche comprada en un supermercado; tenía una manta celeste y su ropa estaba en una bolsa".Sobre el detenido, dijo que "aparentemente es el marido de la mujer (que se había robado la niña) y cuando ella apareció en la casa con la bebé se la sacó y le dijo 'qué hiciste, qué hiciste'" y luego la habrían llevado a la parroquia porque la noticia estaba en todos los medios de comunicación.mientras que la beba se encuentra en buen estado de salud, junto a su familia y acompañada del área de Asistencia a las Víctimas del municipio de La Matanza.“La beba no llegó en distintas condiciones de lo que fue retirada.”, relataron a Télam fuentes municipales.Un hecho similar se registró el 14 de diciembre del año pasado, cuando una beba con menos de 24 horas de vida fue sustraída de un hospital Alende, ubicado en la localidad de Ingeniero Budge del partido bonaerense de Lomas de Zamora.Ante tal circunstancia, la menor de edad fue hallada unas horas más tarde cuando Érica Castaño (27), quien se había hecho pasar por una enfermera del centro de salud, intentaba abordar con ella un micro que se dirigía a Mar del Tuyú, aunque fue detectada ya que no poseía ningún tipo de documentación y quedó detenida.