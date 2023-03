Twenty One Pilots enaltece la segunda jornada del Lollapalooza con un apabullante show

Foto: Julián Álvarez.

La segunda jornada del Lollapalooza Argentina, que se desarrolló este sábado en el Hipódromo de San Isidro, elevó la vara artística respecto a lo que ocurrido en el día de apertura con una electrizante presentación de Jane´s Addiction, un notable set de Usted Señalemelo, la frescura pop de Sofi Tukker y The 1975, y el clima onírico creado por Tame Impala, entre otros, aunque el punto culminante lo alcanzó Twenty One Pilots, a partir de una apabullante performance.Incluido a último momento en el festival ante la infortunada baja de Blink-182,que se asentó en el pop, pero con ropajes de hip-hop, electrónica, rock alternativo y hasta algunos atisbos de música disco.Pero además, el cantante Tylor Joseph y el baterista Josh Dun mostraron un alto sentido del show, una gran entrega y una sugerente pizca de humor sobre el escenario, cautivadora hasta para el receptor desprevenido.Desde el ingreso encapuchados en pasamontañas y el abordaje en solitario, con la batería de Dun y eventualmente Joseph al piano, más pistas grabadas-; hasta el viraje hacia la organicidad musical que tomó el concierto cuando ingresó el resto de la banda acompañante, el grupo no perdió en ningún momento el sentido conceptual del show."Guns for Hands", "Morph" y "Holding on To You" mostró a los dos integrantes en solitario y a partir de "The Outside", la presencia de la banda le dio otra amplitud musical al recital., y la vuelta de tuerca al ya cansador gesto demagógico de aludir al Mundial ganado por la selección argentina.En este caso fue cony enlazó, luego de unas variaciones, con el tango "Mi Buenos Aires Querido".Para el tramo final, el dúo eligió irse a lo grande con "Car Radio", "Stressed Out", "Heathens" y "Tree", en medio de llamaradas de fuego y tubos lanzahumo.Justo antes de que esto ocurriera en el Escenario Flow,, en el Escenario Samsung, ubicado en el extremo opuesto del predio.El set del proyecto comandado por Kevin Parker también se ubicó en la antípodas del show brindado minutos, fundamentalmente por la propuesta más introspectiva planteada acorde a su estilo musical.sin renunciar a los aspectos más bailables, estimulados por las gráficas abstractas y los juegos con rayos láser. El repertorio se mantuvo en esa línea estilística, incluso en los arrebatos más rockeros.Como para saldar la deuda de varios años sin visitar la Argentina, Tame Impala basó gran parte de su repertorio en los discos "Current", de 2015, y "The Slow Rush", de 2020.Antes de la presentación de los dos cabeza de cartel del sábado, cuando comenzaba a caer la tarde, Jane´s Addiction, la banda de Perry Farrell, factótum de este emblemático festival, prendió la mecha para sacudir la jornada.Sin Dave Navarro pero con el ex Red Hot Chilli Peppers Josh Klinghoffer como gran adquisición en la guitarra, el cuarteto, clave en el rock alternativo de fines de los `80 y principio de los `90 en Los Ángeles, entregó un enérgico rock de guitarras distorsionadas, en donde se fusionaron el funk metal, la psicodelia y el hard rock.Por supuesto, estuvieron algunos clásicos de su famoso disco de 1990 "El ritual de lo habitual", como "Ain't No Right", "Stop!", "Three Days" y "Been Caught Stealing", en el final, el tema que en la edición del año pasado cantó Perry Farrel invitado por Foo Fighters.Precisamente, el líder del grupo recordó ese momento para traer el, quien murió días después en Bogotá, por lo que esa fue su última actuación. A él le dedicó el tema "The Ocean".Anclado en el tiempo, el set de Jane´S Addiction sumó a tres sensuales bailarinas, cuyos movimientos más acrobáticos que sexys no terminaron de ocultar las intenciones en esta decisión de llenar el escenario con un concepto obsoleto.Por supuesto que tanto en el set de Jane´s Addiction como en el de Tame Impala -al igual que el viernes en el Drake- hubo alusión al triunfo argentino en Qatar, con amagues a cantar "Muchachos" o con una camiseta.Entre esta presentación en el Escenario Samsung y los dos cabezas de cartel, en los Escenarios Flow y Alternative se repartieron el público The 1975 y Catupecu Machu, respectivamente., mientras que el combo local liderado por Fernando Ruíz Díaz mantuvo la adrenalina dejada por Farrell y compañía.En medio de clásicos como "Magia veneno", "Y lo que quiero es que pises sin el suelo", "Perfectos cromosomas", "En los sueños" y "A veces vuelvo", antes del cierre con "Dale!", subió como invitado Ca7riel, para compartir "Eso vive".Pero sin dudas fue el pop en sus distintas expresiones lo que predominó en el segundo día, un rubro en donde también se anotó el fresco set del dúo Sofi Tukker, una carismática formación electrónica, acompañada por un atlético y colorido cuerpo de baile, lo que le dio un marco ideal a la despreocupada propuesta.Sin embargo,, combinados con sonoridades electrónicas.Los mendocinos combinaron antiguas composiciones con algún estreno, en un recorrido que inició con "Nuevo comienzo" y tras la arrolladora "Big Bang", cerró con "Agua marfil", interpretada casi a capella con todo el grupo en el vallado que lo ponía cara a cara con el público.Más temprano,y, mientras se sucedían los cabezas de cartel, Melanie Martínez protagonizaba un teatral set ligado a la naturaleza. El broche de la segunda jornada fue la Fiesta Bresh.Para la jornada de cierre de esta edición,