Jane´s Addiction carga de electricidad el segundo día de corte pop en el festival

Perry Farrell se puso al frente de un vigoroso set que recordó a Taylor Hawkins, el fallecido baterista de Foo Fighters / Foto: Julián Álvarez.

Fernando Ruiz Díaz, cara y voz de la histórica banda de rock nacional, Catupecu Machu / Foto: Julián Álvarez.

Tame Impala, una de las frutillas del segundo día del festival / Foto: Julián Álvarez.

Sofi Tukker, dúo de pop neoyorkino / Foto: Julián Álvarez.

Foto: Julián Álvarez.

Cuando caía el sol sobre el Hipódromo de San Isidro,, llenó de electricidad el ambiente con un lisérgico rock que rompió la hegemonía pop de la segunda tarde de este encuentro musical, marcada por los mendocinos de Usted Señalemelo, The 1975 y Sofi Tukker, entre otros.Es que en el segundo día de Lollapalooza Argentina, en que se espera la actuación central de los australianos Tame Impala y el dúo Twenty One Pilots;, el pop sofisticado de Usted Señalemelo y la propuesta bailable de Sofi Tukker y The 1975, parecía marcar el pulso hasta la irrupción de los casi anfitriones Jane´s Addiction y Catupecu Machu.Con una estética anclada en los finales de los ´80 o la primera parte de los´90, con tres bailarinas exóticas sobre el escenario, el grupo de Los Ángeles desplegó un enérgico rock de guitarras distorsionadas, en donde el metal funk y la psicodelia se fusionaron.Botella de vino en mano y sonrisa permanente, Perry Farrell se puso al frente de un vigoroso set que tuvo el recuerdo de Taylor Hawkins, el fallecido baterista de Foo Fighters con quien compartió en este mismo lugar, el año pasado, su último concierto, y que cerró con el clásico “Been Caught Stealing”.Minutos antes, en el escenario Flow, Usted Señalemelo regaló un sofisticado pop que se movió entre la psicodelia y el funky, combinados con sonoridades electrónicas. Con una mezcla de antiguas composiciones y algunas novedades, el grupo mendocino culminó su set debajo del escenario, ofrendando al público unaMientras tanto, en el escenario Alternative, el dúo de pop electrónico Sofi Tukker le puso pop electrónico a la tarde, acompañado por un atlético y colorido cuerpo de baile, lo que le dio un marco ideal a la despreocupada propuesta.Más temprano, la banda estadounidense Wallows trajo a la memoria el rock indie de principio de este siglo y hacia la noche The 1975 seguía explorando la onda pop.La carga de energía dejada por Jane´s Addiction, en tanto, era continuada en el escenario Alternative por Catupecu Machu, que repasaba gran parte de sus éxitos.Como principales números se esperaba a Tame Impala y Twenty One Pilots en esta segunda noche.