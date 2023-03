El FC Orenburg de Rusia nacionaliza a cuatro jugadores argentinos

Brian Mansilla / Foto: TW @fcorenburg

Los cuatro futbolistas argentinos que se desempeñan en el, de la Primera Liga rusa, han solicitado obtener la ciudadanía del país, según informó Dmitrii Andréiev, director deportivo del club.En el verano de 2022 firmaron su primer contrato, volante creativo que venía de Lanús;, extremo izquierdo ex Racing y ex Platense, y, mediocampista ofensiva ex Argentinos Juniors. A principio de 2023 se les unió, defensa central que también había dejado Lanús.“Todos los argentinos quieren recibir la ciudadanía rusa -explicó Andréiev-. En cuanto terminemos la temporada comenzaremos a ocuparnos de esta cuestión”.El fútbol ruso tiene una rica historia de jugadores argentinos. Entre los que más se destacaron y dejaron un gran recuerdo en sus clubes, está el “histórico” Héctor Bracamonte, “Braka” para los fanáticos rusos, que se desempeñó brillantemente como goleador en distintos equipos como el Moskvá.Cristian Ansaldi, el ex defensor de Newells, se convirtió en ídolo del Rubin de Kazán, con el que conquistó cinco campeonatos. Pero sin dudas la estrella argentina en ese equipo fue Alejandro “Chori” Domínguez, el ex centrodelantero de River Plate, considerado como el mejor futbolista argentino de la Liga rusa.El ex Boca Clemente Rodríguez dejó una profunda huella en el moscovita Spartak. A punto tal, que el club convenció varias veces al marcador de renovar el contrato y estuvo a punto de lograr que no retornara al fútbol argentino.Fernando Cavenaghi fue adquirido por el Spartak en la astronómica suma de 11,5 millones de dólares en 2004. El extraordinario delantero de River Plate no logró asentarse en el club más antiguo y popular de Rusia y en 2006 rescindió su contrato.Entre otros, fueron figuras en la primera liga rusa Leo Fernández, Maxi Morales, Pablo Barrientos, Maxi López, pero fue notable la “banda argentina” del suburbano Saturn. Pablo Guiñazú, Maxi Montenegro, Andrés Bastía, Lucas Pusineri y Nicolás Pavlóvich conformaron un equipo que fue sensación del fútbol ruso por su rápido ascenso desde tercera división, logrando varios títulos y participando en diversos torneos internacionales.