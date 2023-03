Kelly Olmos: "La meta más importante que se ha logrado: recomponer los niveles de empleo"

Foto: Pepe Mateos.

La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Raquel "Kelly" Kirsner de Olmos, reivindicó hoy las políticas laborales del Gobierno nacional y afirmó que una de las "metas más importantes" de la actual gestión fue haber logrado "recomponer los niveles de empleo", con "más de 13 millones trabajadores formales".La funcionaria realizó estas declaraciones al participar hoy en Ezeiza de la celebración del "Día del trabajadores y trabajadoras de las Telecomunicaciones", organizada por la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (Foetra)."La meta más importante que se ha logrado es recomponer los niveles de empleo", dijo la funcionaria nacional en declaraciones a Télam y ponderó que actualmente, situación que contrastó con la herencia recibida del gobierno de Mauricio Macri en materia de empleo.En ese marco, subrayó que "la gestión del Macri fue muy dañina y destruyó más de 250 mil empleos formales. Para el macrismo, reforma laboral es pérdida de derechos. Nosotros con estos derechos laborales, fortaleciéndolos y manteniendo el vigor de las paritarias, logramos llegar a un récord de creación de trabajo formal demostrando que no hace falta sacrificar derechos para crear trabajos".La ministra participó de un festival en el que se conmemoraron los 75 años de la nacionalización del servicio de telefonía junto al secretario general de Foetra, Claudio Marín, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco; los ministros provinciales, Walter Correa (Trabajo), Estela Díaz (Mujeres, Géneros y Diversidades); el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti; los senadores Pablo Blanco y María Reigada, y los diputados Hugo Yasky y Daniel Gollán, entre otros.Por parte del sector sindical, entre otros.El encuentro se realizó en el Polideportivo Calfucurá, de Ezeiza, donde los trabajadores y sus familias celebraron la fecha con asado, actividades artísticas y pileta con el lema "Telecomunicaciones al servicio de los y las trabajadores y del pueblo".La ministra Kelly Olmos remarcó quepor lo que consideró que la jornada de hoy es "un ámbito muy oportuno para celebrar"."Foetra es un gremio que tiene una trayectoria ejemplar y hacia el futuro un enorme potencial porque se trata de una de las tecnologías dominantes", sostuvo la funcionaria a Télam, para luego destacar que "en Argentina tenemos una ley de teletrabajo que está en plena vigencia y tiene por objeto reconocer las nuevas tecnologías en un marco de derecho".En ese sentido, planteó, porque "si hay un derecho colectivo, son los laborales" y para que sean efectivos "es muy importante la fortaleza de la agremiación".El secretario general de Foetra, Claudio Marín, recordó que en esta fecha se reafirma la nacionalización de los teléfonos, "una decisión que puso en su lugar un servicio que hasta ese momento no era de carácter público"."Actualmente es distinto y no se habla de comunicación por voz solamente, sino de todo lo que está dentro de un celular.que lo que era los teléfonos en ese momento. Desde el ´48 en adelante el compromiso de nuestro gremio fue siempre defender un servicio de calidad y hoy lo reafirmamos", remarcó.En tanto, criticó que las empresas del sector "buscan permanentemente relaciones laborales laxas, fuera de convenio y contratos precarios" y que se trata de una pelea que se dificulta por "la deslocalización y el trabajo en domicilio", pero aseguró que se está trabajando en "reconstruir los lazos de solidaridad sindical en todos los puestos de trabajo".