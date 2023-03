Organizaciones LGBTI+ recordaron a disidencias desaparecidas durante la última dictadura

Orgullo y Lucha: "La derecha y la ultraderecha han vuelto al ataque y hay que estar preparados para hacerles frente" / Foto: Raúl Ferrari.

Nora Cortiñas participó de la jornada / Foto: Raúl Ferrari.

Cannevaro: "Intentan construir una otredad supuestamente peligrosa encarnada por disidencias y feminismos para justificar violencias" / Foto: Raúl Ferrari.

Foto: Raúl Ferrari.

Foto: Raúl Ferrari.

Foto: Raúl Ferrari.

se concentraron en la tarde de este sábado en la Plaza Carlos Jáuregui del barrio porteño de Constitución para recordar y reivindicar a más de 400 personas homosexuales o disidencias que fueron detenidas y desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar.Del acto participaron, y, entre otros referentes de organizaciones sociales y de Derechos Humanos.La convocatoria comenzó pasadas las 16 en la Plaza que lleva el nombre de un histórico referente de la comunidad LGBTI+ ubicada en Cochabamba al 1700, donde militantes de las organizaciones que componen el frente protagonizaron un acto de reivindicación de luchas históricas y también presentes., dijo a Télam que "a 47 años del golpe vinimos a reivindicar a esas 400 disidencias desaparecidas por la dictadura cívco-militar-eclesiástica que fueron identificadas por el rabino Meyer en el marco de la Conadep; no está comprobado que haya habido una persecución en particular hacia nuestra comunidad, pero sí hubo un ensañamiento en las salas de tortura con todas aquellas personas homosexuales o disidencias"."Esta convocatoria busca visibilizar la historia de todas esas víctimas y también la de centenares de luchadores y luchadores por nuestros derechos como quienes en aquellos años habían conformado el Frente de Liberación Homosexual (FLH); por eso hoy también leímos una carta de Héctor Anabitarte, un militante histórico del FLH que vive en España y quiso estar presente de esta manera", apuntó."Este año estamos celebrado cuatro décadas de la democracia que conquistó el pueblo argentino y en las que la militancia de las organizaciones LGBTI+ fue construyendo derechos y mayores grados de libertad; pero todavía existe una rémora autoritaria en la reacción conservadora contra los derechos de mujeres y diversidades, intentan construir una nueva otredad supuestamente peligrosa que estaría encarnada por las disidencias y los feminismos para justificar autoritarismos y violencias", completó Cannevaro.A través de un comunicado, el Frente Orgullo y Lucha recordó que "la dictadura no sólo implicó un autoritarismo político sino también moral. La represión al movimiento popular no excluyó la persecución a lesbianas, bisexuales, gays, maricas, travestis y trans como parte de los dispositivos de disciplinamiento de la sociedad"."Esa represión a la diversidad no fue procesada socialmente ni formó parte de las causas judiciales por las violaciones a los Derechos Humanos, por eso reivindicando los históricos avances en materia de Memoria, Verdad y Justicia queremos visibilizar la historia de la violencia estatal contra las personas LGBTI+ que fuimos, somos y seremos parte de las luchas de nuestros pueblos", añade el texto.El documento señala que "el rabino Marshal Meyer de la Comunidad Bet El, integrante de la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas (Conadep) en un encuentro con el histórico activista Carlos Jáuregui en 1985, sostuvo que la Comisión había detectado en su nómina de personas denunciadas como desaparecidas a cuatrocientos homosexuales que, si bien no habían desaparecido por ese motivo, el tratamiento recibido había sido especialmente sádico y violento, como así también el de los detenidos judíos. Fue recién en el año 2011 que la Conadep recibió la declaración de personas travestis y trans detenidas en centros clandestinos".Héctor Anabitarte, histórico militante del FLH, escribió en la carta enviada para esta conmemoración: "Quisieron eliminar toda manifestación sexual que no fuera la impuesta por la tradición judeo-cristiana y su concepción heteropatriarcal de lo que debe ser una sociedad. Sabían muy bien que la sexualidad en sí misma es cuestionadora, es rupturista, es desestabilizadora y los administradores de la moral, de la culpa, no lo podían tolerar"., enfatiza la carta."Somos más libres, cierto, pero esta libertad, no tiene que sorprendernos, está amenazada. En todo el mundo hay un "rearme moral" de las fuerzas reaccionarias y están envalentonadas por sus evidentes triunfos electorales enarbolando la homofobia como bandera", señaló., apuntó."Para que no avancen, ¡ni un paso más! Hoy más que nunca es necesaria la organización y la movilización. Reciban el abrazo de este viejo militante. Ánimo", finalizó Anabitarte.