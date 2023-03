El FdT mantiene el debate interno sobre la mejor estrategia electoral

El FdT busca alternativas electorales

Con la expectativa puesta en que mayo sea el momento de las definiciones, el Frente de Todos completó otra semana en la que en materia electoral, mientras que en el plano de Gobierno hizo frente a días atravesados por las altas temperaturas, los cortes de suministro eléctrico y el acuerdo con el FMI para renegociar las metas.En cuanto al ordenamiento para las elecciones, en el FdT conviven por estos días dos visiones: una que pone el acento en la necesidad de que haya PASO porque considera que en esa primaria se definirá el PJ de los próximos años, y otra que advierte que el peronismo hoy está condicionado por la situación legal de Cristina Fernández de Kirchner y que, frente a ese escenario, la prioridad pasa por correr ese límite y proteger la potencialidad de transformación.En este marco, el jefe de gabinete Agustín Rossi, acostumbrado a los debates parlamentarios desde sus tiempos de titular del bloque en Diputados, convocó a los principales dirigentes del oficialismo a calmar ansiedades y recordó que "falta mucho para junio" , en referencia a los vencimientos para inscribir precandidaturas, y agregó: "Correrá mucha agua bajo el puente".Consciente del período que resta y con la certeza de que la coalición no debe exhibir por demás las tensiones, Rossi hizo un pedido al resto de los dirigentes: "Bajemos un cambio", aconsejó.Con la misma lógica, la portavoz de la Presidencia, al enviar un mensaje para las propias filas durante su habitual rueda de prensa de todas las semanas, que se realiza los jueves en la Casa de Gobierno.Allí, Cerruti evitó hablar de internas y precandidatos, en particular cuando fue consultada por el contenido de los discursos que se escucharon en el plenario del kirchnerismo durante el último sábado en la UTN de Avellaneda."El Presidente está gobernando y su preocupación central es gobernar, llevar tranquilidad a los hogares argentinos y que mejore la economía", remarcó la portavoz.Y en la misma línea, insistió: "No hay demasiado tiempo para pensar en otra cosa que no sea en gestionar y pensar en las preocupaciones de los argentinos".Por su parte, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández apuntó otra vez contra la organización La Cámpora y esta vez en sus críticas incluyó al titular del PJ bonaerense y diputado nacional Máximo Kirchner, quien había sido el orador de cierre en el plenario del kirchnerismo del sábado pasado.En ese encuentro, convocado, que se reúne semanalmente en la comuna portuaria contigua a La Plata.En tanto, el presidente Alberto Fernández esta semana cambió su rutina y puso en marcha una agenda adaptada a partir de un problema de salud producto de una hernia lumbar, por la que tuvo que hacer reposo unos días. El jefe de Estado, de todas formas, partirá el viernes próximo a República Dominicana para asistir a la Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, donde uno de los focos estará puesto sobre la crisis ambiental y el cambio climático.Se trata de una problemática que en la Argentina se hace cada vez más visible con los máximos de temperatura que baten récords año a año.En Santo Domingo, capital dominicana, cancilleres y mandatarios debatirán también sobre transformación digital, seguridad alimentaria y arquitectura financiera internacional.Entretanto,. Del partido militar al partido judicial".Desde una búsqueda similar, otras agrupaciones del FdT realizaban este sábado en la Universidad de Quilmes el "Foro por una agenda de futuro" aunque en este caso con una consigna vinculada al rechazo del programa con el Fondo Monetario Internacional: "Con el acuerdo con el FMI no hay futuro para la Argentina".También, en el cual -anunciaron- presentarán una "propuesta peronista para transformar la Argentina", en el marco de los 20 años que cumple la organización.La Corriente Martín Fierro se pronunciará también sobre el intento de proscripción contra la Vicepresidenta tras el fallo de la denominada causa Vialidad, que la condenó a 6 años de cárcel y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.Desde una posición alternativa y, entre otras organizaciones sociales.En ese acto, desde la cancha de Deportivo Español, el dirigente del Evitay no descartó que si eso no ocurre el nuevo partido buscará otros caminos.Mientras sigue pendiente la convocatoria a la segunda reunión de la mesa política de la coalición que se estrenó el 16 de febrero en la sede justicialista de la calle Matheu, el FdT de CABA sí mostró actividad al realizar esta semana una reunión de la mano del vicejefe de Gabinete Juan Manuel Olmos, con la participación de Matías Lammens, Leandro Santoro, Claudia Neira y Graciana Peñafort.