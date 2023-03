Massa analizó la situación financiera global y regional con representantes de EEUU y Brasil

Durante el encuentro con Dodd se analizó la situación financiera global / Foto: Prensa

El desarrollo del contexto económico global

Ambos ministros coincidieron en la importancia de trabajar en proyectos estratégicos de integración regional entre Argentina y Brasil

Importancia de los bancos de desarrollo Durante la reunión también dialogaron sobre la importancia de los bancos de desarrollo para la implementación de proyectos estratégicos que permitan un mayor avance en lo económico y social, y se trabajó para reforzar la coordinación con las nuevas autoridades del banco apuntando a desarrollar aún más las carteras que el país dispone con la entidad.

Encuentro con ministros de la región

"Nuestro objetivo es establecer un proyecto regional amazónico, un marco general para intervenciones ambiciosas e intersectoriales que tengan un impacto duradero en la región amazónica". Ilán Goldfajn

🇦🇷🇺🇸 En el segundo día de la Reunión Anual de @el_BID, me reuní con el Asesor Presidencial de Estados Unidos para las Américas, @SenChrisDodd, con quién analizamos la situación financiera global y destacamos la importancia del trabajo conjunto para atender la situación regional. pic.twitter.com/3taRSZeKm6 — Sergio Massa (@SergioMassa) March 18, 2023

con el asesor presidencial especial para las Américas de EEUU, Christopher Dodd, y la ministra de Planificación, Presupuesto y Gestión de Brasil, Simone Nassar Tebet, en la Reunión Anual de las Asambleas de Gobernadores del Banco Internacional de Desarrollo (BID), que se extenderá hasta el domingo.; además, ambos funcionarios destacaron la importancia del trabajo en conjunto para atender la situación que atraviesa América Latina en el escenario global.Más tarde, Massa mantuvo un encuentro con la excandidata a presidenta en la ultima elección de Brasil y quien fuera convocada por Luiz Inácio Lula da Silva para asumir la cartera de Planificación, Presupuesto y Gestión de su Gobierno.Ambos ministros coincidieron en la importancia de trabajar en proyectos estratégicos de integración regional entre Argentina y Brasil y analizaron la agenda de trabajo en materia de gasoductos, fertilizantes y pasos fronterizos para avanzar con mejoras logísticas.Además, destacaron el rol de los organismos multilaterales de crédito y su importancia para el desarrollo de América Latina, dentro de la integración de los países a través de proyectos de infraestructura.-en su mayoría, ministros de finanzas de América Latina y el Caribe, además de representantes de Estados Unidos y otros países extra regionales- sesionarán a puertas cerradas luego de un discurso que pronunciará el nuevo presidente de la entidad de crédito regional, el brasileño israelí Ilan Goldfjan.en el cual acordaron tres nuevos programas de financiamiento para la Argentina por US$ 235 millones.También se reunió con sus pares de Hacienda de Paraguay, Oscar Llamosas Díaz; Uruguay, Azucena Arbeleche; y Chile, Mario Marcel; el vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Ricardo Mourinho Félix; y el candidato de los Estados Unidos para presidir el Banco Mundial Ajay Banga.Seguridad alimentaria, energía sostenible, cambio climático, apoyo a los más vulnerables y desarrollo de infraestructura son los ejes que se abordan en la 63° Asamblea Anual del organismo multilateral y 37º de la Asamblea de Gobernadores de BID Invest, el brazo del banco que trabaja con el sector privado de la región.El cambio climático es uno de los ejes que le busca imprimir Goldfajn a su gestión: el nuevo titular del BID en encabezó un encuentro con ministros de países amazónicos y donantes para buscar vías de financiamiento de programas de conservación."Nuestro objetivo es establecer un proyecto regional amazónico, un marco general para intervenciones ambiciosas e intersectoriales que tengan un impacto duradero en la región amazónica", subrayó., y el centroamericano otro por US$ 75 millones para programas contra la pobreza.En los seminarios y debates públicos de funcionarios, empresarios y expertos no fueron abordadas las recientes tensiones en el sistema bancario de Estados Unidos y Europa.No obstante, Goldfajn anticipó que los temas de "coyuntura" van a ser tratados por los gobernadores del BID en sus deliberaciones a puertas cerradas este fin de semana."Las reacciones del mercado sí nos pueden llegar a nuestros países. De hecho, el precio de las materias primas estos días han estado cayendo y al bajar las materias primas se debilitan nuestras propias monedas", señaló el ministro de Hacienda de Chile, Mario Marcel.